Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины

Итальянец Фабрицио Романо в своем Instagram похвастался подарком от хавбека "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.

Судя по тегам, джерси для авторитетного футбольного инсайдера полузащитник прислал через своего агента Вадима Шаблия. В ней игрок выходил на поле в рамках одного из матчей ЕВРО-2020.

Отметим, что на данный момент Фабрицио Романо – один из самых надежных источников в европейском футболе. Также напомним, что Малиновский не был вызван в сборную на октябрьские матчи из-за конфликта с Александром Петраковым.