Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины
В октябре джерси игроку не пригодится…
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянец Фабрицио Романо в своем Instagram похвастался подарком от хавбека "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.
Судя по тегам, джерси для авторитетного футбольного инсайдера полузащитник прислал через своего агента Вадима Шаблия. В ней игрок выходил на поле в рамках одного из матчей ЕВРО-2020.
Отметим, что на данный момент Фабрицио Романо – один из самых надежных источников в европейском футболе. Также напомним, что Малиновский не был вызван в сборную на октябрьские матчи из-за конфликта с Александром Петраковым.
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Комментарии (3)
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dabo69
21.09.2021 в 12:07
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Соколов (Никополь)
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Hanter44 (Baburka)
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