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Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины

Наши за границей
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В октябре джерси игроку не пригодится…

Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянец Фабрицио Романо в своем Instagram похвастался подарком от хавбека "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.

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Судя по тегам, джерси для авторитетного футбольного инсайдера полузащитник прислал через своего агента Вадима Шаблия. В ней игрок выходил на поле в рамках одного из матчей ЕВРО-2020.

Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины - изображение 1

Отметим, что на данный момент Фабрицио Романо – один из самых надежных источников в европейском футболе. Также напомним, что Малиновский не был вызван в сборную на октябрьские матчи из-за конфликта с Александром Петраковым.

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В статье: Украина Руслан Малиновский футбольная форма Фабрицио Романо
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Комментарии (3)
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dabo69
21.09.2021 в 12:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
Соколов (Никополь)
21.09.2021 в 11:15
Это очень ценная футболка...куда там футболке Месси или Роналду
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-1
Hanter44 (Baburka)
21.09.2021 в 11:58
Это птица без крыльев.Летать не может,зато гадит на всех углах
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