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Тренер Бенфики: Яремчук не забил в матче с Боавиштой? Это всегда проблема для форварда

Наши за границей
(3 голосов)

Жорже Жезуш оценил игру украинского футболиста

Тренер Бенфики: Яремчук не забил в матче с Боавиштой? Это всегда проблема для форварда

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш оценил игру украинского нападающего Романа Яремчук в матче с "Боавиштой" (3:1).

"Как объясню тусклую игру Яремчука? Тусклую? Что касается движения, я не очень согласен. Он действовал из глубины, чего не было в других играх. Из-за его мобильность у него было больше перехватов, чем в прошлых играх. Не забил? Это всегда проблема для нападающего. Голы это то, что характеризует форвардов – даже не играя очень технично, если они забивают гол, все складывается.

Но он уже лучше играет корпусом – не то, что мы хотим, но лучше. Он также знакомится с командой. У него и Лазаро проблемы более серьезные, чем у других – они не говорят на португальском. Пиньо, который тоже пришел к нам, понимает все лучше. Но мы верим в ценность Яремчука. В еврокубках он показал то качество, которое имел в играх за Украину. Это был не его брат-близнец – это был он. Для меня он не провел плохой матч, как вы думаете. У него были слабые выступления", – сказал Жезуш.

Напомним, украинец вышел в старте "Бенфики" и провел на поле 66 минут.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезуш
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Источник:
Maisfutebol

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Комментарии (2)
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dabo69
21.09.2021 в 12:06
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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SeventyFour (Phoenix)
21.09.2021 в 11:16
Палка раз в год стреляет, а бревно намного реже
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