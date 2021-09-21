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Малиновский выйдет в старте Аталанты на Сассуоло

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Поединок начнется в 21:45

Малиновский выйдет в старте Аталанты на Сассуоло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский примет участие в домашнем матче 5-го тура Серии А против Сассуоло.

Руслан выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 5 матчей в составе Аталанты, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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