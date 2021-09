Малиновский выйдет в старте Аталанты на Сассуоло

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский примет участие в домашнем матче 5-го тура Серии А против Сассуоло.

Руслан выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 5 матчей в составе Аталанты, результативными действиями не отмечался.

???? Prima da titolare per Teun! ???????? Questi i nostri 11!

⚡️ First start for #Koopmeiners! ???? Here's our line-up!



Presented by @Plus500#AtalantaSassuolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/a3bMFWRTIA