Малиновский выйдет в старте Аталанты на Сассуоло
Поединок начнется в 21:45
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек
Руслан выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 21:45.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 5 матчей в составе Аталанты, результативными действиями не отмечался.
???? Prima da titolare per Teun! ???????? Questi i nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 21, 2021
⚡️ First start for #Koopmeiners! ???? Here's our line-up!
Presented by @Plus500#AtalantaSassuolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/a3bMFWRTIA
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