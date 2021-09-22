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Малиновский стал одним из лучших в матче против Сассуоло

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(2 голосов)

Украинец поучаствовал во взятии ворот

Малиновский стал одним из лучших в матче против Сассуоло

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Сассуоло" (2:1).

Участие в поединке принял украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский. Он вышел в стартовом составе команды и уже на 4-й минуте посодействовал взятию ворот. Украинец отдал голевой пас на Госенса, который и забил гол. На 61-й минуте поединка футболист заработал желтую карточку.

Руслан стал одним из лучших игроком матча против "Сассуоло". Он получил оценку 7,5 от WhoScored и SofaScore. Выше только у Давиде Дзаппакоста (7,9, 8,1).

Напомним, что для Руслана Малиновского это первый ассист в нынешнем сезоне в 6 матчах за "Аталанту".

WhoScored

Малиновский стал одним из лучших в матче против Сассуоло - изображение 1
SofaScore
Малиновский стал одним из лучших в матче против Сассуоло - изображение 2

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сассуоло
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Комментарии (2)
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dabo70
22.09.2021 в 10:11
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Андрей(Киев) (Киев)
22.09.2021 в 09:34
Ну и что, что голевая в первом и предголевая во втором голе,все равно он не вписывается в систему "и.а. Петакова".
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Vantala (Kharkiv)
22.09.2021 в 10:00
Там важны партнёры такого же уровня и сыгранность. Я помню на ЧЕ пару его отличных разрезных пасов в штрафную соперника, но туда никто не пошёл. А Хейтеры потом топят, что малина ничего не показывал. Просто они слепые.
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