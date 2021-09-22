Малиновский стал одним из лучших в матче против Сассуоло
Украинец поучаствовал во взятии ворот
Фото: facebook.com/atalantabc
В рамках 5-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Сассуоло" (2:1).
Участие в поединке принял украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский. Он вышел в стартовом составе команды и уже на 4-й минуте посодействовал взятию ворот. Украинец отдал голевой пас на Госенса, который и забил гол. На 61-й минуте поединка футболист заработал желтую карточку.
Руслан стал одним из лучших игроком матча против "Сассуоло". Он получил оценку 7,5 от WhoScored и SofaScore. Выше только у Давиде Дзаппакоста (7,9, 8,1).
Напомним, что для Руслана Малиновского это первый ассист в нынешнем сезоне в 6 матчах за "Аталанту".
WhoScored
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