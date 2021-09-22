Коваленко пропустил матч с Ювентусом из-за мышечного повреждения

Украинский хавбек " Специи " Виктор Коваленко не сыграл в матче 5-го тура Серии А против "Ювентуса".

Виктор не попал в заявку своей команды из-за мышечного повреждения.

19 сентября он провел в запасе "Специи" матч с "Венецией" (2:1).

Напомним, что всего в текущем сезоне украинец сыграл 2 матча за "Специю".