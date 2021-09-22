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Коваленко пропустил матч с Ювентусом из-за мышечного повреждения

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Украинца не было даже в заявке

Коваленко пропустил матч с Ювентусом из-за мышечного повреждения

Новина українською

Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко не сыграл в матче 5-го тура Серии А против "Ювентуса".

Виктор не попал в заявку своей команды из-за мышечного повреждения.

19 сентября он провел в запасе "Специи" матч с "Венецией" (2:1).

Напомним, что всего в текущем сезоне украинец сыграл 2 матча за "Специю".

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 20:27
Пхахахаха,дерево даунецкое
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