Коваленко пропустил матч с Ювентусом из-за мышечного повреждения
Украинца не было даже в заявке
Украинский хавбек "
Виктор не попал в заявку своей команды из-за мышечного повреждения.
19 сентября он провел в запасе "Специи" матч с "Венецией" (2:1).
Напомним, что всего в текущем сезоне украинец сыграл 2 матча за "Специю".
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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
22.09.2021 в 20:27
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