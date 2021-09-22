Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Лиги против МЮ
Это первое появление украинца в стартовом составе молотобойцев в сезоне
Украинский хавбек
Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 21:45.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 6 матчей в составе молотобойцев (во всех - выходил на замену), результативными действиями не отмечался.
Debuts for @AreolaOfficiel and @alexkralcz tonight ????— West Ham United (@WestHam) September 22, 2021
Here's how we line up at Old Trafford...@betway | #MUNWHU pic.twitter.com/RUURrjNI0b
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