Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Лиги против МЮ

Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в выездном матче 1/16 Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 6 матчей в составе молотобойцев (во всех - выходил на замену), результативными действиями не отмечался.

Debuts for @AreolaOfficiel and @alexkralcz tonight ????



Here's how we line up at Old Trafford...@betway | #MUNWHU pic.twitter.com/RUURrjNI0b