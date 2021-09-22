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Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Лиги против МЮ

Наши за границей
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Это первое появление украинца в стартовом составе молотобойцев в сезоне

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Лиги против МЮ

Новина українською

Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в выездном матче 1/16 Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 6 матчей в составе молотобойцев (во всех - выходил на замену), результативными действиями не отмечался.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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