Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед и Вест Хэм сыграли два матча за последние четыре дня. В рамках Премьер-лиги МЮ победил (1:2), а вот в Кубке Лиги успех праздновали уже молотобойцы (0:1). Андрей Ярмоленко сыграл в обоих матчах и в обоих поединках мог повлиять на результат. В воскресенье он выходил на замену во втором тайме и под конец игры заработал пенальти, который не реализовал Нобл.

В среду Ярмоленко вышел в основе и отыграл весь матч. Был заметным в атаке и едва сам не отличился на 88-й минут. Откликнувшись на пас из глубины поля, Андрей пробросил мяч мимо голкипера и пробил фактически по пустым воротам, но попал в штангу.

Всего в этом матче Ярмоленко трижды бил по воротам, что является самым высоким показателем в составе Вест Хэма. Одна беда - он ни разу не попал в цель.