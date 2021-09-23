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  4. Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед
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Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед

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(1 голосов)

Андрей мог закрепить преимущество Вест Хэма

Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед

Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Манчестер Юнайтед и Вест Хэм сыграли два матча за последние четыре дня. В рамках Премьер-лиги МЮ победил (1:2), а вот в Кубке Лиги успех праздновали уже молотобойцы (0:1). Андрей Ярмоленко сыграл в обоих матчах и в обоих поединках мог повлиять на результат. В воскресенье он выходил на замену во втором тайме и под конец игры заработал пенальти, который не реализовал Нобл.

В среду Ярмоленко вышел в основе и отыграл весь матч. Был заметным в атаке и едва сам не отличился на 88-й минут. Откликнувшись на пас из глубины поля, Андрей пробросил мяч мимо голкипера и пробил фактически по пустым воротам, но попал в штангу.

Всего в этом матче Ярмоленко трижды бил по воротам, что является самым высоким показателем в составе Вест Хэма. Одна беда - он ни разу не попал в цель.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
23.09.2021 в 08:56
Ярмола лучший,а шо там супер Витя даунецкое дерево??? Снова под лавкой просидел весь матч?)))))
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