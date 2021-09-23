Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед
Андрей мог закрепить преимущество Вест Хэма
Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен
Манчестер Юнайтед и Вест Хэм сыграли два матча за последние четыре дня. В рамках Премьер-лиги МЮ победил (1:2), а вот в Кубке Лиги успех праздновали уже молотобойцы (0:1). Андрей Ярмоленко сыграл в обоих матчах и в обоих поединках мог повлиять на результат. В воскресенье он выходил на замену во втором тайме и под конец игры заработал пенальти, который не реализовал Нобл.
В среду Ярмоленко вышел в основе и отыграл весь матч. Был заметным в атаке и едва сам не отличился на 88-й минут. Откликнувшись на пас из глубины поля, Андрей пробросил мяч мимо голкипера и пробил фактически по пустым воротам, но попал в штангу.
Всего в этом матче Ярмоленко трижды бил по воротам, что является самым высоким показателем в составе Вест Хэма. Одна беда - он ни разу не попал в цель.
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