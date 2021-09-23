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Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче против МЮ по данным SofaScore

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(1 голосов)

Украинец провел на поле все 90 минут матча

Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче против МЮ по данным SofaScore

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Украинец провел на поле все 90 минут. Ярмоленко нанес три удара по воротам, 1 раз попал в штангу, выполнил 18 точных передач (78%), совершил одну удачную обводку, выиграл 2 из 11 единоборств, дважды заблокировал удары соперника, совершил один отбор, также 10 раз терял мяч.

Портал SofaScore поставил Ярмоленко 6,3 балла - худший в составе "молотобойцев". От WhoScored Андрей получил оценку 6,9 (пятая лучшая оценка). А лучшим игроком лондонского клуба и обеих команд стал вратарь Альфонс Ареоля - 8,5 балла.

Добавим, что в 1/8 кубка Англии "Вест Хэм" сыграет против "Манчестер Сити", где выступает еще один украинец Александр Зинченко. Матч состоится 26 октября.

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SofaScore

Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче против МЮ по данным SofaScore - изображение 1

WhoScored

Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче против МЮ по данным SofaScore - изображение 2
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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (5)
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СашаXM (Хмельницкий)
23.09.2021 в 11:02
странные статы, то один из лучших по одной системе, то худшй по второй ..
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0
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
23.09.2021 в 11:27
Сыграно минут90' Голы0 Голевые передачи0 Касания42 Точность передач18/23 (78%) Ключевые пасы1 Навесы (точность)1 (0) Длинные передачи (точность)1 (1) Удары в створ ворот0 Удары мимо ворот2 Заблокированные удары1 Попытки дриблинга (Успешные)4 (1) Удары в штангу1 Упущен голевой момент1 Борьба за позицию (победа)8 (2) Воздушные поединки (выиграл)3 (0) Потеря владения10 Фолы0 Заработано фолов0 Вынос мяча2 Блокирование ударов2 Перехваты0 Отбор мяча1 Обыграны с дриблинга 3
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2021 в 10:58
Это и так все знают
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0
0
Соколов (Никополь)
23.09.2021 в 10:19
А когда это деревянное полено Бревноленко был лучшим....Его уровень Полесье
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+1
-7
Зритель (Харьков)
23.09.2021 в 10:46
Тем не менее в Украине лучших футболистов, чем Ярмоленко, пока не появилось.
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+4
-1


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