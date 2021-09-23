Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма в матче против МЮ по данным SofaScore

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Украинец провел на поле все 90 минут. Ярмоленко нанес три удара по воротам, 1 раз попал в штангу, выполнил 18 точных передач (78%), совершил одну удачную обводку, выиграл 2 из 11 единоборств, дважды заблокировал удары соперника, совершил один отбор, также 10 раз терял мяч.

Портал SofaScore поставил Ярмоленко 6,3 балла - худший в составе "молотобойцев". От WhoScored Андрей получил оценку 6,9 (пятая лучшая оценка). А лучшим игроком лондонского клуба и обеих команд стал вратарь Альфонс Ареоля - 8,5 балла.

Добавим, что в 1/8 кубка Англии "Вест Хэм" сыграет против "Манчестер Сити", где выступает еще один украинец Александр Зинченко. Матч состоится 26 октября.

SofaScore

WhoScored