"Отличная работа, команда". Ярмоленко отреагировал на победу Вест Хэма над МЮ
Украинец доволен победой в кубковом матче
Фото: twitter.com/WestHam
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
"Победа! Отличная работа, команда!", - подписал фото Ярмоленко.
Скриншот: instagram.com/yarmolenkoandrey
Ранее сообщалось, что 31-летний украинец стал худшим игроком "Вест Хэма" в матче против "МЮ". Отметим, что в 1/8 кубка Англии "молотобойцы" сыграют против "Манчестер Сити", где выступает еще один украинец Александр Зинченко. Матч состоится 26 октября.
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Источник:Instagram
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