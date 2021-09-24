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"Отличная работа, команда". Ярмоленко отреагировал на победу Вест Хэма над МЮ

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец доволен победой в кубковом матче

"Отличная работа, команда". Ярмоленко отреагировал на победу Вест Хэма над МЮ

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

"Победа! Отличная работа, команда!", - подписал фото Ярмоленко.

"Отличная работа, команда". Ярмоленко отреагировал на победу Вест Хэма над МЮ - изображение 1
Скриншот: instagram.com/yarmolenkoandrey

Ранее сообщалось, что 31-летний украинец стал худшим игроком "Вест Хэма" в матче против "МЮ". Отметим, что в 1/8 кубка Англии "молотобойцы" сыграют против "Манчестер Сити", где выступает еще один украинец Александр Зинченко. Матч состоится 26 октября.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)                            

                                                

                        

                            

                                
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