"Отличная работа, команда". Ярмоленко отреагировал на победу Вест Хэма над МЮ

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

"Победа! Отличная работа, команда!", - подписал фото Ярмоленко.

Скриншот: instagram.com/yarmolenkoandrey

Ранее сообщалось, что 31-летний украинец стал худшим игроком "Вест Хэма" в матче против "МЮ". Отметим, что в 1/8 кубка Англии "молотобойцы" сыграют против "Манчестер Сити", где выступает еще один украинец Александр Зинченко. Матч состоится 26 октября.