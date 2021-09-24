Агент Зинченко: Наполи предлагали за Сашу самые большие деньги в Европе

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как его клиент, игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко мог оказаться в "Наполи".

"Про "Наполи" скажу честно: договориться о чем-либо с Де Лаурентисом (президентом "Наполи" - прим.) практически невозможно. Тому, кто сумеет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его величайшим агентом из всех в мире. Мы прилетали и вели переговоры с ними. Но степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри "Наполи". Если игрок оттуда и уйдет, то только за 100 миллионов евро.

Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарри просто уговаривал руководство купить Сашу. И сейчас руководство "Наполи" связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия. Но, как видите, "Сити" не может договориться с этим человеком (Де Лаурентисом) и по другим футболистам, не говоря уже о Саше. Там два пути: или играешь всю жизнь за "Наполи", или уходишь бесплатно, потому что ты просто им не нужен. Вот такая золотая клетка в Италии.