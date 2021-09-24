Коваленко не попал в заявку Специи на матч против Милана
Украинец продолжает восстанавливаться после повреждения
ФК "Специя" / Автор неизвестен
Украинский хавбек "
Как сообщает официальный сайт клуба, Виктор продолжает восстанавливаться после повреждения – у него были мышечные проблемы, из-за которых он также пропустил игру с "Ювентусом".
Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" два матча – по одному в Кубке Италии ив Серии А.
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Источник:Официальный сайт Специи
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.09.2021 в 23:02
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LunarPrismew (Харьков)
24.09.2021 в 23:01
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