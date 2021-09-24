Коваленко не попал в заявку Специи на матч против Милана

Украинский хавбек " Специи " Виктор Коваленко не попал в заявку своей команды на домашний матч 6-го тура Серии А против "Милана", который состоится в субботу, 25 сентября.

Как сообщает официальный сайт клуба, Виктор продолжает восстанавливаться после повреждения – у него были мышечные проблемы, из-за которых он также пропустил игру с "Ювентусом".

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" два матча – по одному в Кубке Италии ив Серии А.