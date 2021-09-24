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Коваленко не попал в заявку Специи на матч против Милана

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(1 голосов)

Украинец продолжает восстанавливаться после повреждения

Коваленко не попал в заявку Специи на матч против Милана

ФК "Специя" / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко не попал в заявку своей команды на домашний матч 6-го тура Серии А против "Милана", который состоится в субботу, 25 сентября.

Как сообщает официальный сайт клуба, Виктор продолжает восстанавливаться после повреждения – у него были мышечные проблемы, из-за которых он также пропустил игру с "Ювентусом".

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" два матча – по одному в Кубке Италии ив Серии А.

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В статье: Милан Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.09.2021 в 23:02
Витя со своим хроническим "не попал" конкретно попал.
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LunarPrismew (Харьков)
24.09.2021 в 23:01
Сидел бы себе в Шахтёре и норм было бы. В Италии у него нет перспектив, как в карьере в целом)
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