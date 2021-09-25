Анчелотти: Лунин заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти рассказал о перспективах украинского голкипера Андрея Лунина.

"Позиция вратарей уникальна, но у нас есть очень сильный юноша Андрей Лунин, и мы планируем дать ему сыграть несколько минут.

Не знаю, когда именно. Но он заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет", - сказал Анчелотти.