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Анчелотти: Лунин заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет

Наши за границей
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Тренер даст шанс украинцу показать себя

Анчелотти: Лунин заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о перспективах украинского голкипера Андрея Лунина.

"Позиция вратарей уникальна, но у нас есть очень сильный юноша Андрей Лунин, и мы планируем дать ему сыграть несколько минут.

Не знаю, когда именно. Но он заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет", - сказал Анчелотти.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин в составе "Реала" на поле еще не появлялся.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Managing Madrid

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