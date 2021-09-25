Анчелотти: Лунин заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет
Тренер даст шанс украинцу показать себя
instagram.com/lunin_andrey
Главный тренер "
"Позиция вратарей уникальна, но у нас есть очень сильный юноша Андрей Лунин, и мы планируем дать ему сыграть несколько минут.
Не знаю, когда именно. Но он заслуживает того, чтобы сыграть, и скоро сыграет", - сказал Анчелотти.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин в составе "Реала" на поле еще не появлялся.
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Источник:Managing Madrid
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