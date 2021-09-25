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Мойес выпустил Ярмоленко на 90+7 в игре с Лидсом

Наши за границей
(1 голосов)

При этом арбитр добавил всего лишь 5 минут к основному времени

Мойес выпустил Ярмоленко на 90+7 в игре с Лидсом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке 6-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 2:1.

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле в этом поединке, но чисто формально - главный тренер гостей Дэвид Мойес выпустил украинца на 90+7 минуте. Примечательно, что к матчу арбитр встречи компенсировал 5 минут.

В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко принял участие в 8 играх.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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kapkan (Луганск)
25.09.2021 в 20:34
Игрок основы)))))
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0
0
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 19:54
На целых пять секунд , ну это какой то футбольный тролинг!
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
25.09.2021 в 19:45
Неплохо. Зато статистика добавит матч.
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+1
-1
Соколов (Никополь)
25.09.2021 в 19:43
Та продайте этого бездаря куда нибудь
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+1
-2


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