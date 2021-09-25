Мойес выпустил Ярмоленко на 90+7 в игре с Лидсом
При этом арбитр добавил всего лишь 5 минут к основному времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 6-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 2:1.
Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле в этом поединке, но чисто формально - главный тренер гостей Дэвид Мойес выпустил украинца на 90+7 минуте. Примечательно, что к матчу арбитр встречи компенсировал 5 минут.
В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко принял участие в 8 играх.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АПЛ. Челси - Манчестер Сити 0:1. Сити был сильнее и смелее
- СМИ: Турецкий клуб связался с агентом Миколенко для переговоров по трансферу игрока
- Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.09.2021
- Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
25.09.2021 в 20:34
Ответить
0
0
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 19:54
Ответить
+3
0
янковский ян (Запорожье)
25.09.2021 в 19:45
Ответить
+1
-1
Соколов (Никополь)
25.09.2021 в 19:43
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...