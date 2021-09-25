Мойес выпустил Ярмоленко на 90+7 в игре с Лидсом

В поединке 6-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 2:1.

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле в этом поединке, но чисто формально - главный тренер гостей Дэвид Мойес выпустил украинца на 90+7 минуте. Примечательно, что к матчу арбитр встречи компенсировал 5 минут.

В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко принял участие в 8 играх.