Малиновский забил 10 из 17 голов за Аталанту из-за пределов штрафной. Никто не имеет лучшего показателя

Сегодня в матче Серии А "Аталанта" встретилась с "Интером". Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский забил сопернику на 30-й минуте поединка. Он отличился после удара из-за пределов штрафной площадки "Интера".

Интересно, что 10 из 17 его голов в Серии А были забиты ударами вне пределов штрафной.

После трансфера Малиновского в "Аталанту" никто другой в чемпионате Италии не забивал больше с дальней дистанции. Столько же мячей у его одноклубника Луиса Муриэля.

10 - Ruslan Malinovskyi has scored 10 of his 17 Serie A goals with shots from outside the box: no player has netted more from outside the box since the Ukrainian joined the Italian top-flight, in 2019/20 campaign (10 also for Luis Muriel). Hyperspace.#InterAtalanta pic.twitter.com/6GvH8b8FgB