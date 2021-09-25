Малиновский забил 10 из 17 голов за Аталанту из-за пределов штрафной. Никто не имеет лучшего показателя
Украинцу покорилось очередное достижение
Фото: facebook.com/atalantabc
Сегодня в матче Серии А "Аталанта" встретилась с "Интером". Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский забил сопернику на 30-й минуте поединка. Он отличился после удара из-за пределов штрафной площадки "Интера".
Интересно, что 10 из 17 его голов в Серии А были забиты ударами вне пределов штрафной.
После трансфера Малиновского в "Аталанту" никто другой в чемпионате Италии не забивал больше с дальней дистанции. Столько же мячей у его одноклубника Луиса Муриэля.
10 - Ruslan Malinovskyi has scored 10 of his 17 Serie A goals with shots from outside the box: no player has netted more from outside the box since the Ukrainian joined the Italian top-flight, in 2019/20 campaign (10 also for Luis Muriel). Hyperspace.#InterAtalanta pic.twitter.com/6GvH8b8FgB— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) September 25, 2021
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