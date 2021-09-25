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Малиновский забил 10 из 17 голов за Аталанту из-за пределов штрафной. Никто не имеет лучшего показателя

Наши за границей
(3 голосов)

Украинцу покорилось очередное достижение

Малиновский забил 10 из 17 голов за Аталанту из-за пределов штрафной. Никто не имеет лучшего показателя

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Сегодня в матче Серии А "Аталанта" встретилась с "Интером". Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский забил сопернику на 30-й минуте поединка. Он отличился после удара из-за пределов штрафной площадки "Интера".

Интересно, что 10 из 17 его голов в Серии А были забиты ударами вне пределов штрафной.

После трансфера Малиновского в "Аталанту" никто другой в чемпионате Италии не забивал больше с дальней дистанции. Столько же мячей у его одноклубника Луиса Муриэля.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Луис Муриэль
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Источник:
Opta

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Комментарии (10)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.09.2021 в 20:48
В клубах все забивают, и Малиновский после операции, и Яремчук. Что не так в сборной, что больше отмазок чем результатов?
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0
-1
Дрюон (Одесса)
25.09.2021 в 20:47
Жаль что так вышло. Но если игрок быкует против тренера, то он в этой команде больше игроком быть не должен. Другой вопрос почему Петраков не нашел язык общий с одним из лучших. Это уже ему минус.
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0
-2
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 20:49
Как быкует? А тренер не быкует?
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+3
-2
Pianist (Киев)
25.09.2021 в 20:46
А че ж он за сборную не забивал столько голов из-за пределов или из пределов штрафной?! Дебильная статья, направленная на то, чтоб снова срач начался.
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+3
-1
efim423 (odessa)
25.09.2021 в 21:02
по статистике видно , что малина предпочитает за сборную ж.о.пу не рвать , особенно касается отборочных матчей .
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0
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 20:36
Зате Петраков викликає Буяльського, який забиває самому Чорноморцю!
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+4
-2
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 20:37
Ну шо ты так ) он сегодня аж Вересу с пенальти забил!!!
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+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
25.09.2021 в 20:38
Ну шо ты так. Пенальтист то Цыган...Но то таке
+1
0
avatar
satellite (Харьков)
25.09.2021 в 20:33
Молодчага!!!
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+1
-1
karpatoman (Львів)
25.09.2021 в 20:31
Пєтраку на замітку.
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+2
-2


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