ВИДЕО, как Яремчук сделал дубль за 11 минут в матче с Викторией Гимарайнш

Сегодня в матче 7 тура Лиги Сагриш встретились лиссабонская "Бенфика" и "Виктория Гимарайнш".

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и забил два гола за 11 минут. Сначала украинец прорвался в штрафную и перебросил вратаря на 30-й минуте поединка, а затем увеличил преимущество своей команды на 41-й минуте.

Для Яремчука это 3-й и 4-й гол в 5 матчах чемпионата Португалии. Кроме этого, в его активе 1 ассист.

