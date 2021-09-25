ВИДЕО, как Яремчук сделал дубль за 11 минут в матче с Викторией Гимарайнш
Роман продолжает радовать болельщиков
SL Benfica
Сегодня в матче 7 тура Лиги Сагриш встретились лиссабонская "Бенфика" и "Виктория Гимарайнш".
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и забил два гола за 11 минут. Сначала украинец прорвался в штрафную и перебросил вратаря на 30-й минуте поединка, а затем увеличил преимущество своей команды на 41-й минуте.
Для Яремчука это 3-й и 4-й гол в 5 матчах чемпионата Португалии. Кроме этого, в его активе 1 ассист.
Первый мяч:
Yaremchuk’s opener v Guimaraes— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 25, 2021
He’s BACK on the scoresheet after a mini goal drought ???????????? pic.twitter.com/ekgpbhgP87
Второй мяч:
JUST ABOUT ????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 25, 2021
Yaremchuk’s second of the night
Somehow gets it in at a tight angle at the second attempt ???????????????? pic.twitter.com/4eW6t7LbmE
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