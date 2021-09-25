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ВИДЕО, как Яремчук сделал дубль за 11 минут в матче с Викторией Гимарайнш

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Роман продолжает радовать болельщиков

ВИДЕО, как Яремчук сделал дубль за 11 минут в матче с Викторией Гимарайнш

SL Benfica

Новина українською

Сегодня в матче 7 тура Лиги Сагриш встретились лиссабонская "Бенфика" и "Виктория Гимарайнш".

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и забил два гола за 11 минут. Сначала украинец прорвался в штрафную и перебросил вратаря на 30-й минуте поединка, а затем увеличил преимущество своей команды на 41-й минуте.

Для Яремчука это 3-й и 4-й гол в 5 матчах чемпионата Португалии. Кроме этого, в его активе 1 ассист.

Первый мяч:

Второй мяч:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Витория (Гимарайнш)
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
25.09.2021 в 21:05
защитник лошара во втором голе
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