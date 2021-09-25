ВИДЕО, как Яремчук сделал дубль за 11 минут в матче с Викторией Гимарайнш

Сегодня в матче 7 тура Лиги Сагриш встретились лиссабонская "Бенфика" и "Виктория Гимарайнш".

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и забил два гола за 11 минут. Сначала украинец прорвался в штрафную и перебросил вратаря на 30-й минуте поединка, а затем увеличил преимущество своей команды на 41-й минуте.

Для Яремчука это 3-й и 4-й гол в 5 матчах чемпионата Португалии. Кроме этого, в его активе 1 ассист.

Первый мяч:

Yaremchuk’s opener v Guimaraes



He’s BACK on the scoresheet after a mini goal drought ???????????? pic.twitter.com/ekgpbhgP87 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 25, 2021

Второй мяч: