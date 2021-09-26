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Яремчук - лучший игрок матча с участием Бенфики

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Роман оформил дубль

Яремчук - лучший игрок матча с участием Бенфики

Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграл "Виторию Гимараэш" со счетом 3:1.

Украинский нападающий Роман Яремчук оформил дубль в этом поединке - форвард сборной Украины поразил ворота хозяев поля на 30-й и 41-й минутах встречи.

Официальный твиттер "Бенфики" признал украинца лучшим игроком этого матча и вручил награду футболисту.

В составе португальской команды Роман записал провел 9 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Витория Гимараэш
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