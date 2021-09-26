Яремчук - лучший игрок матча с участием Бенфики
Роман оформил дубль
В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграл "Виторию Гимараэш" со счетом 3:1.
Украинский нападающий Роман Яремчук
Официальный твиттер "Бенфики" признал украинца лучшим игроком этого матча и вручил награду футболисту.
В составе португальской команды Роман записал провел 9 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.
???? The face says it all: Yaremchuk is the Man of the Match!#VSCSLB #WeAreBenfica #CHUKDAY pic.twitter.com/1TsTRkxw6k— С. Л. Бенфіка (@slbenfica_en) September 25, 2021
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