Яремчук - лучший игрок матча с участием Бенфики

В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграл "Виторию Гимараэш" со счетом 3:1.

Украинский нападающий Роман Яремчук оформил дубль в этом поединке - форвард сборной Украины поразил ворота хозяев поля на 30-й и 41-й минутах встречи.

Официальный твиттер "Бенфики" признал украинца лучшим игроком этого матча и вручил награду футболисту.

В составе португальской команды Роман записал провел 9 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

The face says it all: Yaremchuk is the Man of the Match!