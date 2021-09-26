ФОТО, как Ярмоленко и Шевченко поддерживали Усика на стадионе Тоттенхэма

О бое Александра Усика с Антони Джошуа сейчас не говорит только ленивый. Эффектная победа украинца не оставит равнодушным никого, а особенно его соотечественников.

Непосредственно на стадионе "Тоттенхэма" поддерживали Усика бывший главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко и вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко со своим агентом Вадимом Шаблием.

Интересно, что Ярмоленко вчера вышел в компенсированное время выездного матча против "Лидса", который завершился около 19:00 по киевскому времени. У Андрея было пять чесов, чтобы преодолеть чуть более 300-т километров, поэтому игрок вертолетом пролетел путь Лидс-Лондон. Также с Андреем отправился и его одноклубник Деклан Райс.