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ФОТО, как Ярмоленко и Шевченко поддерживали Усика на стадионе Тоттенхэма

Наши за границей
(1 голосов)

Без соотечественников - никуда

ФОТО, как Ярмоленко и Шевченко поддерживали Усика на стадионе Тоттенхэма

Інстаграм Вадима Шаблія

Новина українською

О бое Александра Усика с Антони Джошуа сейчас не говорит только ленивый. Эффектная победа украинца не оставит равнодушным никого, а особенно его соотечественников.

Непосредственно на стадионе "Тоттенхэма" поддерживали Усика бывший главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко и вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко со своим агентом Вадимом Шаблием.

Интересно, что Ярмоленко вчера вышел в компенсированное время выездного матча против "Лидса", который завершился около 19:00 по киевскому времени. У Андрея было пять чесов, чтобы преодолеть чуть более 300-т километров, поэтому игрок вертолетом пролетел путь Лидс-Лондон. Также с Андреем отправился и его одноклубник Деклан Райс.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Вадим Шаблий Александр Усик
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 12:37
Отыграл, как чемпион и пошёл насладится бой чемпионов!
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