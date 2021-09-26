ФОТО, как Ярмоленко и Шевченко поддерживали Усика на стадионе Тоттенхэма
Без соотечественников - никуда
Інстаграм Вадима Шаблія
О бое Александра Усика с Антони Джошуа сейчас не говорит только ленивый. Эффектная победа украинца не оставит равнодушным никого, а особенно его соотечественников.
Непосредственно на стадионе "Тоттенхэма" поддерживали Усика бывший главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко и вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко со своим агентом Вадимом Шаблием.
Интересно, что Ярмоленко вчера вышел в компенсированное время выездного матча против "Лидса", который завершился около 19:00 по киевскому времени. У Андрея было пять чесов, чтобы преодолеть чуть более 300-т километров, поэтому игрок вертолетом пролетел путь Лидс-Лондон. Также с Андреем отправился и его одноклубник Деклан Райс.
Популярное сейчас
- Усик - Джошуа: Судейские записки на конец боя
- Усик - Джошуа: Статистика ударов за весь бой
- Александр Усик: Я хотел прославить Господа, эта победа от него
- ВИДЕО, как Яремчук сделал дубль за 11 минут в матче с Викторией Гимарайнш
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила