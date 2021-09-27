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Яремчук: Играть за Бенфику – одно удовольствие

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Украинец оформил дубль в последней игре

Яремчук: Играть за Бенфику – одно удовольствие

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Виторией Гимараэш" (3:1).

25-летний украинец отличился дублем в этом поединке.

"Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Хочу поблагодарить партнеров и технический персонал за оказанное доверие.

Я действительно счастлив, что забил. Я каждый день много работаю для этого.

Атмосфера была хорошей, спасибо нашим фанатам. Играть за "Бенфику" – одно удовольствие", – приводит слова Яремчука Record.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел 9 матчей за "орлов", в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Виктория Гимарайнш
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Источник:
Record

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