Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Виторией Гимараэш" (3:1).

25-летний украинец отличился дублем в этом поединке.

"Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Хочу поблагодарить партнеров и технический персонал за оказанное доверие.

Я действительно счастлив, что забил. Я каждый день много работаю для этого.

Атмосфера была хорошей, спасибо нашим фанатам. Играть за "Бенфику" – одно удовольствие", – приводит слова Яремчука Record.