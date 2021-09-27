Яремчук: Играть за Бенфику – одно удовольствие
Украинец оформил дубль в последней игре
Фото: twitter.com/SLBenfica
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Виторией Гимараэш" (3:1).
25-летний украинец отличился дублем в этом поединке.
"Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Хочу поблагодарить партнеров и технический персонал за оказанное доверие.
Я действительно счастлив, что забил. Я каждый день много работаю для этого.
Атмосфера была хорошей, спасибо нашим фанатам. Играть за "Бенфику" – одно удовольствие", – приводит слова Яремчука Record.
Напомним, в текущем сезоне Роман провел 9 матчей за "орлов", в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.
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