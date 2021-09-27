Интер вновь заинтересовался Малиновским

Миланский "Интер" вновь интересуется полузащитником сборной Украины и "Аталанты" Русланом Малиновским.

По данным CalcioMercato, "нерадзурри" были впечатлены игрой 28-летнего украинца в очном матче (2:2). Руслан принял участие в двух забитых мячах команды. Источник отмечает, что в прошлом сезоне еще предыдущий наставник "Интера "Антонио Конте хотел видеть полузащитника в своей команде.

Контракт Малиновского с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне украинец сыграл шесть матчей в чемпионате Италии, забил гол и выполнил одну результативную передачу.

Также отметим, что весной этот же источник сообщал об интересе "Интера" к Руслану Малиновскому. Однако дело до официального предложения не дошло.