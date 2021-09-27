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Интер вновь заинтересовался Малиновским

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(1 голосов)

"Нерадзурри" были впечатлены игрой 28-летнего украинца

Интер вновь заинтересовался Малиновским

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Миланский "Интер" вновь интересуется полузащитником сборной Украины и "Аталанты" Русланом Малиновским.

По данным CalcioMercato, "нерадзурри" были впечатлены игрой 28-летнего украинца в очном матче (2:2). Руслан принял участие в двух забитых мячах команды. Источник отмечает, что в прошлом сезоне еще предыдущий наставник "Интера "Антонио Конте хотел видеть полузащитника в своей команде.

Контракт Малиновского с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне украинец сыграл шесть матчей в чемпионате Италии, забил гол и выполнил одну результативную передачу.

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Также отметим, что весной этот же источник сообщал об интересе "Интера" к Руслану Малиновскому. Однако дело до официального предложения не дошло.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
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Источник:
CalcioMercato

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Комментарии (2)
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dabo74
27.09.2021 в 16:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.09.2021 в 15:34
Не може бути .. згідно з Петраковим він не вписується в модель гри, тим більш Інтера
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