Хлебас забил дебютный гол в чемпионате Казахстана

Украинский нападающий "Ордабасы" Дмитрий Хлебас отметился дебютным голом за команду в 22-м туре казахстанской Премьер-лиги.

27-летний игрок забил "Каспию" на 28-й минуте. Поединок завершился со счетом 1:1.

Форвард перешел в "Ордабасы" в июле, после того как покинул "Колос". За новую команду он провел 4 матча.

Также ранее Хлёбас поиграл за Десну, минское "Динамо", "Ворсклу", "Говерлу" и молодежные команды киевского "Динамо".