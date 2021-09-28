Хлебас забил дебютный гол в чемпионате Казахстана
Однако победу команде не принес
Фото: fcordabasy.kz
Украинский нападающий "Ордабасы" Дмитрий Хлебас отметился дебютным голом за команду в 22-м туре казахстанской Премьер-лиги.
27-летний игрок забил "Каспию" на 28-й минуте. Поединок завершился со счетом 1:1.
Форвард перешел в "Ордабасы" в июле, после того как покинул "Колос". За новую команду он провел 4 матча.
Также ранее Хлёбас поиграл за Десну, минское "Динамо", "Ворсклу", "Говерлу" и молодежные команды киевского "Динамо".
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