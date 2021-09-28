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Соболь выйдет в старте Брюгге на Лейпциг, Зинченко не прилетел на матч с ПСЖ

Наши за границей
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Не Шахтером единым

Соболь выйдет в старте Брюгге на Лейпциг, Зинченко не прилетел на матч с ПСЖ

Новина українською

Сегодня, 28 сентября, в Лиге чемпионов состоится 1-й кейс матчей 2-го тура.

В одном из поединков РБ Лейпциг примет Брюгге. В стартовом составе брюжжан выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.

А вот игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на выездной матч с ПСЖ. Ранее сообщалось, что Александр получил болезненный ушиб, из-за которого футболист пропустил матч с Челси.

Отметим, что оба поединка начнутся в 22:00.

Напомним, что также сейчас Шахтер в Киеве играет с Интером. После первого тайма счет в матче не открыт.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Манчестер Сити Александр Зинченко РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
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