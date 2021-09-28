Соболь выйдет в старте Брюгге на Лейпциг, Зинченко не прилетел на матч с ПСЖ
Не Шахтером единым
Сегодня, 28 сентября, в
В одном из поединков РБ Лейпциг примет Брюгге. В стартовом составе брюжжан выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.
А вот игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на выездной матч с ПСЖ. Ранее сообщалось, что Александр получил болезненный ушиб, из-за которого футболист пропустил матч с Челси.
Отметим, что оба поединка начнутся в 22:00.
Напомним, что также сейчас Шахтер в Киеве играет с Интером. После первого тайма счет в матче не открыт.
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