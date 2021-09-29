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Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч с Барселоной

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У орлов появляются шансы

Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч с Барселоной

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Новина українською

Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук примет участие в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Роман выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Яремчук провел 9 матчей в составе Бенфики, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Барселона
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