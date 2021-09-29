Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч с Барселоной
У орлов появляются шансы
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук примет участие в домашнем матче 2-го тура
Роман выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Яремчук провел 9 матчей в составе Бенфики, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
???? JÁ HÁ ONZE! ???? #UCL #SLBFCB #EPluribusUnum pic.twitter.com/fYtywlbKhh— SL Benfica (@SLBenfica) September 29, 2021
???? ????????????????̧???? ???????? !! ???? #BenficaBarça pic.twitter.com/xPytQSNRmA— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 29, 2021
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