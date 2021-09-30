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Руслан Малиновский - в команде месяца Серии А по версии WhoScored

Наши за границей
(2 голосов)

Приятное событие

Руслан Малиновский - в команде месяца Серии А по версии WhoScored

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Авторитетный статистический ресурс WhoScored составил символическую сборную месяца Серии А.

В ней нашлось место полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому. В условной команде хавбек получил 7.6 балла.

28-летний украинец провел 4 матча за "бергамцев" в сентябре в рамках чемпионата Италии. На счету Руслана один гол и одна результативная передача.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (2)
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armik (Киев)
30.09.2021 в 12:07
Да хай там он хоть из трусов выпрыгивает - Петраков выбирал усиление для сборной вчера в Мюнхине.С позицией вратаря и защитников определился.В матче Зари будет выбирать нападение.
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Vroobydov
30.09.2021 в 13:42
У Петракова свои интересы, приносящие ему прибыль. Тебе с чего радоваться то? Сборная послабее будет играть. Главное участие... желательно "своих"?
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