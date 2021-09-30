Руслан Малиновский - в команде месяца Серии А по версии WhoScored
Приятное событие
Фото: facebook.com/atalantabc
Авторитетный статистический ресурс WhoScored составил символическую сборную месяца Серии А.
В ней нашлось место полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому. В условной команде хавбек получил 7.6 балла.
28-летний украинец провел 4 матча за "бергамцев" в сентябре в рамках чемпионата Италии. На счету Руслана один гол и одна результативная передача.
Читайте такжеИнтер вновь заинтересовался Малиновским
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:WhoScored
Популярное сейчас
- Роналду топит субмарину. МЮ - Вильярреал 2:1. Обзор матча, видео голов
- Так опускаются ко дну. Бенфика – Барселона 3:0. Обзор матча и видео голов
- Нагельсманн: В Бундеслиге Динамо занимало бы 10-е место
- ФОТО, как Ярмоленко и Шевченко поддерживали Усика на стадионе Тоттенхэма
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
armik (Киев)
30.09.2021 в 12:07
Ответить
+1
0
Vroobydov
30.09.2021 в 13:42
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...