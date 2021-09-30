Руслан Малиновский - в команде месяца Серии А по версии WhoScored

Авторитетный статистический ресурс WhoScored составил символическую сборную месяца Серии А.

В ней нашлось место полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому. В условной команде хавбек получил 7.6 балла.

28-летний украинец провел 4 матча за "бергамцев" в сентябре в рамках чемпионата Италии. На счету Руслана один гол и одна результативная передача.