Ярмоленко второй раз в сезоне выйдет в основе Вест Хэма
На этот раз - в Лиге Европы
Sky
Украинский вингер
Андрей выйдет в стартовом составе своей команды. Это его второе появление в основе молотобойцев в нынешнем сезоне.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей всего провел 8 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.
Here's how we line up tonight against Rapid Vienna... ⚒#UEL | #WHUSCR pic.twitter.com/klKhZJvwD2— West Ham United (@WestHam) September 30, 2021
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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 21:07
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