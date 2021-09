Ярмоленко второй раз в сезоне выйдет в основе Вест Хэма

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в домашнем матче 2-го тура Лиги Европы против Рапида.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды. Это его второе появление в основе молотобойцев в нынешнем сезоне.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей всего провел 8 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.

Here's how we line up tonight against Rapid Vienna... ⚒#UEL | #WHUSCR pic.twitter.com/klKhZJvwD2