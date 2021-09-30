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Ярмоленко второй раз в сезоне выйдет в основе Вест Хэма

Наши за границей
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(2 голосов)

На этот раз - в Лиге Европы

Ярмоленко второй раз в сезоне выйдет в основе Вест Хэма

Sky

Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в домашнем матче 2-го тура Лиги Европы против Рапида.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды. Это его второе появление в основе молотобойцев в нынешнем сезоне.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей всего провел 8 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 21:07
Це досягнення достойне виклика в сбiрну!!!
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