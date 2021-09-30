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Коваленко вернулся в общую группу Специи

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Виктор снова в обойме

Коваленко вернулся в общую группу Специи

acspezia.com

Новина українською

Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко вернулся в общую группу команды.

В четверг, 30 сентября, Виктор занимался без ограничений.

Напомним, что у него были мышечные проблемы, из-за которых он пропустил игры Серии А с "Ювентусом" и "Мланом".

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" два матча – по одному в Кубке Италии и в Серии А.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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