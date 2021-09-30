Коваленко вернулся в общую группу Специи
Виктор снова в обойме
acspezia.com
Украинский хавбек "
В четверг, 30 сентября, Виктор занимался без ограничений.
Напомним, что у него были мышечные проблемы, из-за которых он пропустил игры Серии А с "Ювентусом" и "Мланом".
Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" два матча – по одному в Кубке Италии и в Серии А.
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Источник:Официальный сайт Специи
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