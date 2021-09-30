Коваленко вернулся в общую группу Специи

Украинский хавбек " Специи " Виктор Коваленко вернулся в общую группу команды.

В четверг, 30 сентября, Виктор занимался без ограничений.

Напомним, что у него были мышечные проблемы, из-за которых он пропустил игры Серии А с "Ювентусом" и "Мланом".

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Специю" два матча – по одному в Кубке Италии и в Серии А.