История Вернидуба, Яремчука, Соболя и Харатина. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей

Второй тур группового турнира Еврокубков принёс украинцам исторические достижения и незабываемые ощущения. Разумеется, над всеми возвышается чудо Юрия Вернидуба и его "Шерифа". Но и в командах Романа Яремчука, Эдуарда Соболя и Игоря Харатина говорили об истории. Первые двое поучаствовали в голах, как и Андрей Ярмоленко и Ярослав Ракицкий. Ракицкий даже попал в официальную сборную тура Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов

В "Бенфике" ощущение истории. Все применяют это слово. Говоря, что с командой теперь вновь считаются, что она "вернулась в мировые новости" и "выдала декларацию о жизни" (Maisfutebol). Рана от последних неудач в Лиге Чемпионов, да и в Португалии, то есть от потери статуса, болит. И потому такое лекарство как первая победа над "Барселоной" с 1961-го года, 3:0 после всего одного забитого в шести матчах против неё, лечит. Правда, главный тренер Жорже Жезуш раздражённо отвечает, что история - это только когда выигрывают трофеи. Но все остальные празднуют.

Роман Яремчук несколько сдал. Выглядел менее сыгранным с командой, менее острым, крайне редко касался мяча. Ситуацию изменило выздоровление форварда Дарвина Нуньеса, самого дорогого трансфера в истории клуба. Казалось, что его возвращение поставит игровые минуты украинца под угрозу, но Жезуш выпускает обоих, и их близость друг к другу, двойное давление на соперников весьма эффективно. В лиге против "Гимараеша" Нуньес поработал, а Яремчук сделал дубль, здесь же вышло наоборот. Дарвин попал в сборную тура с дублем, а Роман поучаствовал в процессе гола.

Украинец чаще смещался на фланги, работал в подыгрыше, в прессинге. Благодаря чему чувствовал себя причастным. Он коснулся мяча 43 раза против 16-ти в Киеве в первом туре, отдал 32 передачи против семи в Киеве. Если считать процент от общекомандных, то по касаниям он повысился в четыре раза, а по пасам - почти в девять! Запомнился "стенками" в каждом из таймов. В первом случае он сам вышел на ударную позицию, но пробил слабовато и по центру. На 69-ой минуте он умным пасом вывел Жоау Мариу на Тер Штегена, немец спас, но Рафа добил и сделал счёт 2:0.

Также Яремчук заставил Пике дважды сфолить на нем в дебюте матча. За один из фолов Жерард получил жёлтую карточку. Он был заменен уже на 32-ой минуте, что вызвало уйму разговоров.

Сам украинец отыграл 76 минут. До замены успел нанести слишком неточный удар из правой части штрафной. Активно боролся в дуэлях, выиграв восемь из 12-ти. С другой стороны, показал худший результат среди полевых игроков своей команды по процентам точных передач (71) и был лучше лишь одного игрока по потерям мяча.

У "Бенфики" четыре очка после двух матчей и второе место.

В Брюгге также царило ощущение эйфории. Закрепление ничьей с "Пари Сен-Жермен" победой в гостях над вице-чемпионом Германии "Лейпцигом" (2:1) было воспринято с восхищением. Эту победу называют лучшей гостевой в истории бельгийского футбола в Лиге Чемпионов и одной из лучших в целом. Эксперт Sporza Эдди Снелдерс даже заявил, что в первом тайме команда играла как "Барселона". Не 2021-го года, а 2011-го. А во втором тайме - отлично поборолась и защищалась. "Никогда не видел такого от бельгийской команды. По взрослости она лучшая в нашей истории в этом турнире".

В частности, весьма взросло выступил и Эдуард Соболь. Ему пришлось противостоять Кристоферу Нкунку, в первом туре разорвавшему его соотечественника Александра Зинченко и забившему три мяча. Теперь также началось разрывом. На пятой минуте Нкунку легко выиграл забег у Соболя и замкнул прострел в контратаке. Правда, следует отметить, что там обрезался противоположный фланг. А далее француз уже непосредственно против украинца ничего существенного не создал. Не создал и Мукиэле, также терзавший Зинченко. Этот фланг был спокоен.

Эдуард также принял участие в голе. Он запрессинговал соперника на чужой половине поля, перехватил мяч, Баланта подхватил, бросил в прорыв по флангу Де Кетеларе, а тот прострелил на Ванакена. Кроме этого, левый защитник запомнился замечательным подкатом, прервавшим прострел на убойную позицию, и заблокировал удар в центре штрафной. Четырежды отобрал мяч. Плохой процент передач (57, хотя далеко не худший в команде) и второе место по потерям мяча не перекрыли позитив. Отыграл 79 минут.

"Брюгге" второй с четырьмя очками. У "Манчестер Сити" всего три.

В Бергамо радовались гораздо менее бурно, но остались довольны. После невразумительного первого тайма матча против "Янг Бойз" "Аталанта" включилась на полную мощь, заперла соперника в его штрафной, перехватила мяч, забила и взяла три очка. Первый матч Лиги Чемпионов в истории на родном стадионе с болельщиками (ранее она играла или в Милане, или на пустом стадионе в Бергамо) удалось отметить победой. Пусть и весьма тяжелой, после двух ярких матчей в лиге вновь опустившей на землю и заставившей говорить об исчезновении голевой машины.

Руслан Малиновский также опустился на землю после двух ярких матчей. Он несомненно играл весьма активно. Особенно на флангах (преимущественно на левом). Он постоянно загружал мячи в штрафную, и по "кроссам" стал безоговорочно лучшим на поле с десятью. Вот только лишь три из них были точными, в целом он по потерям мяча во всех ситуациях был первым в команде (23). По дриблингу также был первым, но лишь две из шести попыток были успешными. А свой пушечный удар из-за этой работы вингера включить не удалось (один, заблокирован).

Также Руслан был одним из худших в команде по касаниям, пасам и проценту последних. Зато запомнился пасом вперёд на Сапату уже на первых минутах, Дуван вышел на вратаря и пробил в него. Выступление украинца большинство СМИ оценили "шестёркой", то есть нормально, но без блеска. Такую же оценку получили большинство бергамцев. Tuttosport поставил "6.5", отмечая активность. Но по средней оценке трех ведущих изданий Италии он был худшим игроком стартового состава "Аталанты" после вратаря Муссо, который просто не работал и получал все "шестёрки".

Заменён на 75-ой минуте.

"Аталанта" лидирует в группе с четырьмя очками.

Ярослав Ракицкий, как и Нуньес, попал в сборную недели в Лиге Чемпионов. Благодаря и "сухому" матчу "Зенита" против "Мальме" (4:0), и его личным двум ассистам. На 49-ой минуте во время розыгрыша углового отвоевал мяч, убрал финтом защитника и мягко навесил на голову Кузяеву. А на 80-ой отдал банальный короткий пас под дальний удар. Сам пробивал по воротам трижды, в том числе и вновь убрав защитника и нанеся плотный удар низом. Вратарь взял.

Шестой и седьмой ассисты Ярослава в карьере в этом турнире.

Первые очки "Зенита" оставляют его на третьем месте.

Все радости и громкие заявления и комплименты по матчам "Брюгге" и "Бенфики" не идут ни в какое сравнение с масштабом достижения "Шерифа" на "Сантьяго Бернабеу" и реакцией футбольной Европы на него. Подопечные Юрия Вернидуба совершили нечто невероятное. Можно с уверенностью заявить, что это наибольшая сенсация в истории Лиги Чемпионов. Большая, чем победа БАТЭ над "Баварией", "Хельсингборга" над "Интером", "Залаэгерсега" над "Манчестер Юнайтед", 3:0 хайфского "Маккаби" над тем же МЮ. Победа, о которой будут вспоминать ещё десятилетия.

Все же Швеция - футбольная страна, а "Интер" тех лет не был успешен в турнире. Для "Юнайтед" матч с Хайфой ничего не решал, и он играл вторым составом и не дома, венгерской команде проиграл в гостях, а дома отомстил 6:0. А БАТЭ играл свой 14-ый матч в групповом турнире ЛЧ, а не второй. Дома. Потому достижение "Шерифа" должно быть признано главной сенсацией в истории турнира.

Подытоживать и анализировать нечего. Тем более, что здесь статистика матча противоположна счёту на табло. Нужно просто восхищаться Вернидубом и его командой.

Второй вратарь "Реала" Андрей Лунин остался в запасе в этом матче.

Лига Европы

Лучший результат украинцев в Лиге Европы - несомненно, победа "Легии" в Варшаве над "Лестером". Главного тренера поляков Чеслава Михневича журналисты на послематчевой пресс-конференции встретили овацией, голову короля на огромном баннере ультрас уже после матча с помощью фотошопа заменили на его. Gol24 говорил о результате, для которого "сюрприз - слишком слабое определение". Сам Михневич говорил о впечатлении на всю жизнь и признал, что по диспозиции его команда не должна была выиграть. Имея в виду травмы, её слабое начало сезона в лиге и силу соперника.

Первый тайм хозяева провели на равных, очень мощно и собранно, повели в счёте. А вот во втором уже пришлось отбиваться, сидеть в обороне. Из-за чего итоговый процент владения мячом упал с 46-ти до перерыва до 36-ти. Счёт по ударам во втором тайме - 5:14, после 5:4 в первом. Но ведь оба разных тайма, обе фазы удалось выдержать. Забить однажды и не пропустить. Да и после перерыва два лучших, убойных момента создали хозяева в контратаках.

Игорь Харатин отыграл полный матч на позиции центрального из трех опорников. Для такой позиции 42 касания мяча, а это один из худших показателей в команде - слабо. 71 процент точных передач - также один из худших. Привозил очень опасный штрафной прямо перед линией 16-ти метров. С другой стороны, отчаянно боролся, как и все, и работу опорников Михневич отметил. Отметил и Gol24: "Харатин неточно пасовал, терял мячи, но боролся, а это самое главное". Weszlo также, мягко говоря, не был впечатлен игрой украинца, но также отмечал его черновую работу, бег, борьбу.

Андрей Ярмоленко получил 76 игровых минут за "Вест Хэм" в матче против венского "Рапида". Дэвид Мойес остался доволен игрой традиционных запасных, заявив, что они понадобятся ему по ходу сезона. Его оценки от прессы не слишком отличаются от оценок Харатина. Говорили, что он был малозаметен до гола и исчез после него. По передачам и касаниям мяча он третий с конца в команде (25, 33). Зато Football London отметил его работу в отборе. Что подтверждает статистика - шесть выигранных единоборств из восьми, четыре заработанных фола. Терял он мяч также нечасто.

Ну и абсолютно все отметили и похвалили его участие в первом голе. В сущности, оно было решающим. Андрей сместился в центральную зону метрах в 35-ти от ворот, принял мяч, развернулся и классно забросил его в левую часть штрафной. Антонио и Райсу осталось лишь разыграть мимо одинокого вратаря.



Мойес также говорил о тяжелой борьбе, о возникавших проблемах с игрой в пас (владение мячом выиграл "Рапид"). Но остался очень доволен собранностью и серьезностью команды и посчитал победу заслуженной.

2:0 - и англичане с шестью очками после двух туров.

"Ференцварош" - "Бетис" 1:3. Александр Зубков - восемь минут за хозяев. У них ноль очков.

"Лудогорец" - "Црвена Звезда" 0:1. Игорь Пластун - полный матч за хозяев с капитанской повязкой. Прерывая прострел в плотной борьбе с соперником, он выбил мяч недалеко, и другой соперник нанёс блестящий удар в "девятку". У болгар одно очко после двух матчей.

Лига Конференций. "Гент" - "Анортосис" 2:0. Роман Безус - 71 минута за хозяев. Заменён при счёте 1:0. Ещё в начале матча был выведен один-на-один на углу вратарской. Пробил во вратаря. В голе участия не принимал.