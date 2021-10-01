Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в Шерифе

Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб получает в своем клубе менее 20 тысяч евро за месяц. Об этом сообщает ProTV Chişinău.

При этом, по данным digisport.ro, средняя зарплата игроков в "Шерифе" – 5-7 тысяч евро в месяц. Главные звезды получают около 15 тысяч евро в месяц, молодые и пока не добившиеся успеха игроки – порядка 1 тысячи евро в месяц.

Напомним, Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Под его руководством команда стала чемпионом Молдовы. А также впервые в истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

В первом матче "желто-черные" обыграли донецкий "Шахтер" (2:0), а во втором туре победили на выезде "Реал" (2:1). В таблице группы D "Шериф" занимает первое место.



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