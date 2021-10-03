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Яремчук в старте на матч против Портимоненсе

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Уже как традиция

Яремчук в старте на матч против Портимоненсе

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

В рамках восьмого тура португальской лиги "Бенфика" будет принимать "Портимоненсе". В стартовом составе хозяев на поле появится украинский нападающий Роман Яремчук.

Уже в четвертый раз подряд форвард выйдет в основной одинадцятке. Правда, еще ни разу Роман не сыграл за "орлов" все 90 минут.

Всего на счету Яремчука четыре гола и два ассиста в 10 матчах за лиссабонский клуб.

Поединок между "Бенфикой" и "Портимоненсе" начнется в 20:00. Напомним, что пока "орлы" не теряли очков в чемпионате.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Портимоненсе
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