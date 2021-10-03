Яремчук в старте на матч против Портимоненсе
Уже как традиция
Фото: twitter.com/SLBenfica
В рамках восьмого тура португальской лиги "Бенфика" будет принимать "Портимоненсе". В стартовом составе хозяев на поле появится украинский нападающий Роман Яремчук.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#SLBPSC #LigaPortugalbwin #EPluribusUnum pic.twitter.com/Z0IROA8VeR— SL Benfica (@SLBenfica) October 3, 2021
Уже в четвертый раз подряд форвард выйдет в основной одинадцятке. Правда, еще ни разу Роман не сыграл за "орлов" все 90 минут.
Всего на счету Яремчука четыре гола и два ассиста в 10 матчах за лиссабонский клуб.
Поединок между "Бенфикой" и "Портимоненсе" начнется в 20:00. Напомним, что пока "орлы" не теряли очков в чемпионате.
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