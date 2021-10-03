Зубков вне состава на матч с Пакшем. Он вызван в сборную Украины
Причины этого пока не известны
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не попал в заявку на матч чемпионата Венгрии против "Пакша" в 8-м туре соревнования.
Причины этого пока не сообщаются, однако 30 сентября он сыграл 8 минут против "Бетиса" (1:3) в Лиге Европы, и травм тогда не было.
Напомним, что ранее Александр Зубков получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи команды.
The starting XI ????#Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/Ew15EQVUoo— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) October 3, 2021
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Источник:Твиттер ФК "Ференцварош"
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