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Зубков вне состава на матч с Пакшем. Он вызван в сборную Украины

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Причины этого пока не известны

Зубков вне состава на матч с Пакшем. Он вызван в сборную Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не попал в заявку на матч чемпионата Венгрии против "Пакша" в 8-м туре соревнования.

Причины этого пока не сообщаются, однако 30 сентября он сыграл 8 минут против "Бетиса" (1:3) в Лиге Европы, и травм тогда не было.

Напомним, что ранее Александр Зубков получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи команды.

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В статье: Национальная сборная Украины Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков Пакш (Венгрия)
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