Зубков вне состава на матч с Пакшем. Он вызван в сборную Украины

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не попал в заявку на матч чемпионата Венгрии против "Пакша" в 8-м туре соревнования.

Причины этого пока не сообщаются, однако 30 сентября он сыграл 8 минут против "Бетиса" (1:3) в Лиге Европы, и травм тогда не было.

Напомним, что ранее Александр Зубков получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи команды.