Малиновский - в старте на поединок против Милана

В рамках седьмого тура итальянской Серии А встретятся представители верхней части турнирной таблицы "Аталанта" и "Милан". С первых минут в составе бергамасков начнет матч украинец Руслан Малиновский. Он выйдет на позиции второго нападающего рядом с Дуваном Сапатой.

Для Малиновского этот старт стал шестым подряд. В общем, украинец проведет девятый матч в сезоне за "Аталанту". Пока в его активе по одному голу и одной голевой передачи.

"Аталанта" и "Милан" начнут в 21:45. За текстовой трансляцией встречи можно будет наблюдать здесь.