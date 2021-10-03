Малиновский - в старте на поединок против Милана
В очередной раз украинец вошел в состав бергамасков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках седьмого тура итальянской Серии А встретятся представители верхней части турнирной таблицы "Аталанта" и "Милан". С первых минут в составе бергамасков начнет матч украинец Руслан Малиновский. Он выйдет на позиции второго нападающего рядом с Дуваном Сапатой.
Для Малиновского этот старт стал шестым подряд. В общем, украинец проведет девятый матч в сезоне за "Аталанту". Пока в его активе по одному голу и одной голевой передачи.
"Аталанта" и "Милан" начнут в 21:45. За текстовой трансляцией встречи можно будет наблюдать здесь.
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