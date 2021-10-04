Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом по версии SofaScore

В рамках 7-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле принимала "Милан". Поединок завершился победой "россонери" со счетом 3:2.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в старте "Аталанты" и провел на поле 56 минут, результативными действиями не отмечался.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.6 балла - самый высокий результат в команде. Лучшим игроком встречи стал полузащитник "Милана" Сандро Тонали, который получил 8.8.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Руслан за "Аталанту" провел 7 матчей, в которых забил один гол и выполнил одну результативную передачу.

Скриншот: SofaScore