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Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом по версии SofaScore

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Украине провел на поле 56 минут встречи

Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом по версии SofaScore

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле принимала "Милан". Поединок завершился победой "россонери" со счетом 3:2.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в старте "Аталанты" и провел на поле 56 минут, результативными действиями не отмечался.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.6 балла - самый высокий результат в команде. Лучшим игроком встречи стал полузащитник "Милана" Сандро Тонали, который получил 8.8.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Руслан за "Аталанту" провел 7 матчей, в которых забил один гол и выполнил одну результативную передачу.

Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом по версии SofaScore - изображение 1

Скриншот: SofaScore

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Источник:
SofaScore

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