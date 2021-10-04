Олейник отметился голом за СИК в чемпионате Финляндии - ВИДЕО
Украинец сравнял счет на 86-й минуте встречи
Фото: ФК Сейнайоки
Украинский полузащитник "СИКа" Денис Олейник отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Финляндии против "ХИКа" (3:2).
34-летний украинец вышел в старте "СИКа". На 86-й минуте Денис реализовал пенальти и сделал счет 2:2.
Для футболиста это уже 4 гол в текущем чемпионате.
Напомним, Денис Олейник присоединился к "СИКу" летом 2018 года. "СИК" в данный момент занимает четвертое место в чемпионате Финляндии, отставая от лидера в лице "КуПС" на 12 очков.
MAALI ⚽️— Veikkausliiga (@Veikkausliiga) October 3, 2021
Töölössä ei lakkaa tapahtumasta!
Denis Oliinyk yhdestätoistametristä 2–2 ????????#HJKSJK pic.twitter.com/4oFgRBBG9E
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