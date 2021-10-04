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Олейник отметился голом за СИК в чемпионате Финляндии - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец сравнял счет на 86-й минуте встречи

Олейник отметился голом за СИК в чемпионате Финляндии - ВИДЕО

Фото: ФК Сейнайоки

Новина українською

Украинский полузащитник "СИКа" Денис Олейник отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Финляндии против "ХИКа" (3:2).

34-летний украинец вышел в старте "СИКа". На 86-й минуте Денис реализовал пенальти и сделал счет 2:2.

Для футболиста это уже 4 гол в текущем чемпионате.

Напомним, Денис Олейник присоединился к "СИКу" летом 2018 года. "СИК" в данный момент занимает четвертое место в чемпионате Финляндии, отставая от лидера в лице "КуПС" на 12 очков.

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В статье: Денис Олейник ХИК СИК
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
04.10.2021 в 14:49
Двое - Алиев и Милевский уже сомкнули штыки, а их шестерка где-то запаздываетНе гоже им самим бегать в гастроном!
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