Чигринский получил травму и пропустит четыре недели
У украинца диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра
sdna.gr
Украинский защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский получил травму в матче 5-го тура чемпионата Греции против "Ламии" (1:2).
У защитника диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра.
Ожидается, что украинец пропустит около месяца.
Напомним, что в текущем сезоне 34-летний футболист сыграл за "Ионикос" 5 матчей, результативными действиями не отмечался.
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Источник:SDNA
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05.10.2021 в 21:48
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