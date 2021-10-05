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Чигринский получил травму и пропустит четыре недели

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(1 голосов)

У украинца диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра

Чигринский получил травму и пропустит четыре недели

sdna.gr

Новина українською

Украинский защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский получил травму в матче 5-го тура чемпионата Греции против "Ламии" (1:2).

У защитника диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра.

Ожидается, что украинец пропустит около месяца.

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Напомним, что в текущем сезоне 34-летний футболист сыграл за "Ионикос" 5 матчей, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Дмитрий Чигринский
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Источник:
SDNA

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:48
Додому.
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