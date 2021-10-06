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"Все еще номер один в UFC". Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде - ФОТО

Наши за границей
(2 голосов)

Спортсмены вместе смотрели матч АПЛ "Ливерпуль" - "Сити"

"Все еще номер один в UFC". Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде - ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

24-летний футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко встретился с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым - бывшим чемпионом UFC в легком весе.

"И все еще номер один в UFC, легенда. Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб", — подписал Александр совместные фото.

Спортсмены увиделись на трибунах "Энфилда" во время матча 7-го тура АПЛ, который закончился результативной ничьей со счетом 2:2. Украинец не принимал участия в матче, поскольку все еще восстанавливается после травмы.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
06.10.2021 в 18:02
Хабиб крут как боец и как человек
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+1
-1
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
06.10.2021 в 17:43
Ребята, Хабиба можно украинцем считать, он жил и любит Украину, хотел выступать за нас даже. Так что это не та персона которая заслуживает хейта. Он даже с Рамзанкой не кентуется.
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+1
-2
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таврия19752009 (симферополь)
06.10.2021 в 18:03
Ахах ага он ещё и сало ест .насмешил ты
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0
-2
velbag (Полтава)
06.10.2021 в 17:39
зінченко - еталон малороса. ніколи не пропустить можливості вилизати якцапам
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+3
-2
Вежливые люди) (Буда)
06.10.2021 в 18:16
а ты эталон чего? скакуна? на твою ж страну напали ,а ты девочка дома отсиживаешься)) еталонище)))
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0
0
Камонплей
06.10.2021 в 17:36
от тупе
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+3
-2


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