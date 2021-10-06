"Все еще номер один в UFC". Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде - ФОТО

24-летний футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко встретился с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым - бывшим чемпионом UFC в легком весе.

"И все еще номер один в UFC, легенда. Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб", — подписал Александр совместные фото.

Спортсмены увиделись на трибунах "Энфилда" во время матча 7-го тура АПЛ, который закончился результативной ничьей со счетом 2:2. Украинец не принимал участия в матче, поскольку все еще восстанавливается после травмы.