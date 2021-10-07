Фонсека: У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем экс-подопечном Викторе Коваленко.

На данный момент украинец выступает в "Специи" на правах аренды из "Аталанты".

"У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист с большим талантом. Это игрок, который очень хорошо играет в закрытом пространстве, очень хорошо отдает передачи. У него были некоторые физические проблемы, и в тот момент был Бернард, который играл очень хорошо слева. Марлос был справа, оставались – Тайсон и Коваленко. На позицию "десятки" я решил поставить Тайсона. Это была позиция именно Коваленко, но команда очень хорошо играла, когда Тайсон был на поле. Именно поэтому Коваленко играл меньше.

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