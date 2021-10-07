Фонсека: У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист
Специалист поделился мнением о своем экс-подопечном
acspezia.com
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем экс-подопечном Викторе Коваленко.
На данный момент украинец выступает в "Специи" на правах аренды из "Аталанты".
"У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист с большим талантом. Это игрок, который очень хорошо играет в закрытом пространстве, очень хорошо отдает передачи. У него были некоторые физические проблемы, и в тот момент был Бернард, который играл очень хорошо слева. Марлос был справа, оставались – Тайсон и Коваленко. На позицию "десятки" я решил поставить Тайсона. Это была позиция именно Коваленко, но команда очень хорошо играла, когда Тайсон был на поле. Именно поэтому Коваленко играл меньше.
Иногда Виктор выходил немного ниже, но это было с Тайсоном, Бернардом и Марлосом на поле. Коваленко имел немного меньше времени. Конечно, были у него некоторые физические проблемы, которые не позволяли играть ему очень часто. Но это футболист, у которого очень большой талант. И то, что он перешел в "Аталанту" – тоже показатель. Если он будет немного агрессивней в плане атаки, то со временем вырастет в великого футболиста", – сказал Фонсека.
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