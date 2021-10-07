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Фонсека: У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист

Наши за границей
(1 голосов)

Специалист поделился мнением о своем экс-подопечном

Фонсека: У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист

acspezia.com

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем экс-подопечном Викторе Коваленко.

На данный момент украинец выступает в "Специи" на правах аренды из "Аталанты".

"У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист с большим талантом. Это игрок, который очень хорошо играет в закрытом пространстве, очень хорошо отдает передачи. У него были некоторые физические проблемы, и в тот момент был Бернард, который играл очень хорошо слева. Марлос был справа, оставались – Тайсон и Коваленко. На позицию "десятки" я решил поставить Тайсона. Это была позиция именно Коваленко, но команда очень хорошо играла, когда Тайсон был на поле. Именно поэтому Коваленко играл меньше.

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Иногда Виктор выходил немного ниже, но это было с Тайсоном, Бернардом и Марлосом на поле. Коваленко имел немного меньше времени. Конечно, были у него некоторые физические проблемы, которые не позволяли играть ему очень часто. Но это футболист, у которого очень большой талант. И то, что он перешел в "Аталанту" – тоже показатель. Если он будет немного агрессивней в плане атаки, то со временем вырастет в великого футболиста", – сказал Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Виктор Коваленко
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Комментарии (16)
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football_soccer (Украина)
07.10.2021 в 15:30
с одной стороны смешно, видя его уровень игры на протяжении его пребывания в Шахтере, а с другой, рабочий день у пацана 2-3 часа тренировок, никаких игр и опасности поломаться, огромнейшая зарплата, на халяву машина, на халяву жилье от клуба, итальянские пейзажи вокруг. В этой жизни главное хорошо пристроится . С этой точки зрения Коваленко действительно преуспел , но вот эти разговоры, что он талант и драгоценность нашего футбола это уже перебор
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+2
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
07.10.2021 в 15:30
Эх, жаль Фонсека этот форум не читает. А то, конечно же, сразу поменял свое мнение и извинился перед присутствующими здесь экспертами, до которых самому Фонсеке еще ой как далеко. Ведь почти каждый здесь тренирует ведущие клубы Англии, Германии, Испании...
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0
-2
Alex.696 (Немирів)
07.10.2021 в 15:29
В нього, мабуть, курево ще з шохтьора залишилось. От, покурює іноді і такі сентенції видає)))
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
07.10.2021 в 15:22
Самые отпетые суркисолизы отписались... Вам-то что ? Не завидуйте ! Гордитесь неадекватным Гармашем ! Следите когда там продадут "великих" Супрягу, Цыганкова, Мыколенко с Буяльским...
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
07.10.2021 в 15:30
Супряга, Циганков, Гармаш, Миколенко і Буяльський грають в ЛЧ, за збірну України. А де "вялікій" грає?
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+1
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
07.10.2021 в 14:44
Спеція збирає в свої лави виключено ВЕЛИКИХ футболістів.
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+2
-1
Думитреску (Новомосковск)
07.10.2021 в 15:17
Ти хотів сказати: "...лава Спеції збирає..."?
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+1
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
07.10.2021 в 14:42
А в Специи не выпускают на поле, чтобы конкуренты не увидели его великую игру и не сманили к себе.
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+3
-2
avatar
Виталий1981 (Україна)
07.10.2021 в 14:40
Да что уж там великий - величайший!!!
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+2
-1
Думитреску (Новомосковск)
07.10.2021 в 14:19
Наверное, он свою "великость" насосал
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+2
-2
Соколов (Никополь)
07.10.2021 в 14:19
Ха-ха-ха
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+3
-2
DesnaUA (Чернигов)
07.10.2021 в 14:13
Великий?)))) БУГАГА))))
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+5
-2
владимир-К (Болград)
07.10.2021 в 14:12
Великими футболистами были Пеле и Марадона, и очень близко к ним Месси, но а Коваленко даже пока средним не стал, а в специи вряд ли он начнет феерить.
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+4
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2021 в 14:03
У мене теж...)))
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+2
-2
Only DK (Kyiv)
07.10.2021 в 13:49
Опечатка. Великое бревно)
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+5
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
07.10.2021 в 13:49
при Фонсеченко Витя действительно неплохо играл
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+4
-6


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