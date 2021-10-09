Малиновский: Делаю то, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский дал комментарий о том, чего он ожидает от Серии А в этом сезоне.

"Аталанта" всегда сильнее играет во втором круге. Уверен, на длинной дистанции для нас все будет складываться хорошо, когда соперники будут терять.

Сейчас чувствую себя лучше. Даже учитывая операцию по удалению грыжи перед сезоном, из-за которой пропустил подготовку. Тренер давал мне уверенность, давая постоянно играть. Много готовлюсь в физическом плане, потому что немного отстал.

В "Аталанте" нелегко поддерживать высокую результативность, потому что играть здесь – не просто прогулка в парке. Нужно быть гибким и нельзя ограничивать себя футболом, к которому ты привык.

Если говорить о моем выступлении в конце прошлого сезона, надо помнить, что мы играли в четыре защитника. Может, я тогда действовал ближе к воротам соперника, забивал больше голов.

Делаю, что тренер говорит мне. Если нужно сыграть защитника – нет проблем", – сказал Малиновский.