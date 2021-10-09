Ловит все, что летит. Лунин показал свою тренировку в составе Реала
Вратарь демонстрирует свой класс
instagram.com/lunin_andrey
Украинский голкипер Андрей Лунин, который выступает за мадридский "Реал", показал видео своей тренировки в составе клуба.
Можно увидеть, как украинец парирует удары Иско, Тони Кроса и Родриго Гоиса. Отметим, что Лунин делает сейвы достаточно зрелищно.
В текущем сезоне Андрей не провел еще ни одного официального поединка в составе "сливочных".
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Комментарии (1)
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Djarik87 (Киевская область)
09.10.2021 в 21:15
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