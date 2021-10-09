Ловит все, что летит. Лунин показал свою тренировку в составе Реала

Украинский голкипер Андрей Лунин, который выступает за мадридский "Реал", показал видео своей тренировки в составе клуба.

Можно увидеть, как украинец парирует удары Иско, Тони Кроса и Родриго Гоиса. Отметим, что Лунин делает сейвы достаточно зрелищно.

В текущем сезоне Андрей не провел еще ни одного официального поединка в составе "сливочных".