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Ловит все, что летит. Лунин показал свою тренировку в составе Реала

Наши за границей
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(1 голосов)

Вратарь демонстрирует свой класс

Ловит все, что летит. Лунин показал свою тренировку в составе Реала

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин, который выступает за мадридский "Реал", показал видео своей тренировки в составе клуба.

Можно увидеть, как украинец парирует удары Иско, Тони Кроса и Родриго Гоиса. Отметим, что Лунин делает сейвы достаточно зрелищно.

В текущем сезоне Андрей не провел еще ни одного официального поединка в составе "сливочных".

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В статье: Тони Кроос Иско Реал (Мадрид) Андрей Лунин Родриго Гоэс
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Комментарии (1)
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Djarik87 (Киевская область)
09.10.2021 в 21:15
А только выходит на поле, вынимает все что летит
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