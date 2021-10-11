"Отец меня бы никогда не понял". Вернидуб рассказал, почему отказался возглавить российский клуб

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, как отказал российскому "Краснодару".

– Из России звонят с предложениями работы?

– Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял.

В одно время было приглашение из "Краснодара", но я отказался", - сказал Вернидуб.