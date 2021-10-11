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"Отец меня бы никогда не понял". Вернидуб рассказал, почему отказался возглавить российский клуб

Наши за границей
(2 голосов)

У украинского специалиста было приглашение из "Краснодара"

"Отец меня бы никогда не понял". Вернидуб рассказал, почему отказался возглавить российский клуб

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, как отказал российскому "Краснодару".

Из России звонят с предложениями работы?

– Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял.

В одно время было приглашение из "Краснодара", но я отказался", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.10.2021 в 13:13
А якщо самому приймати рішення, без отця?
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-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
11.10.2021 в 13:13
"Шериф" - это та команда, которая шпокнула "Шахтёрку"?
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0
0
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 13:01
Сайту явно не хватает количества просмотров и комментариев...
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0
-1
Prach13 (Дрогобич)
11.10.2021 в 13:09
До чого ти це?
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0


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