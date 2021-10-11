"Отец меня бы никогда не понял". Вернидуб рассказал, почему отказался возглавить российский клуб
У украинского специалиста было приглашение из "Краснодара"
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, как отказал российскому "Краснодару".
– Из России звонят с предложениями работы?
– Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. Да и отец меня бы никогда не понял.
В одно время было приглашение из "Краснодара", но я отказался", - сказал Вернидуб.
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Источник:Первый Приднестровский
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.10.2021 в 13:13
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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Цап-царап (Харків)
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Prach13 (Дрогобич)
11.10.2021 в 13:09
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