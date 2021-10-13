Вернидуб: Хотелось бы, чтобы и в Украине было так спокойно, как в Приднестровье
В Тирасполе все тихо и спокойно
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб сравнил жизнь в Приднестровье и Украине.
– В Кишиневе журналисты задаются вопросом – наш ли это успех (речь о выступлениях "Шерифа" в Лиге чемпионов)?
– Я думаю, что это общий успех. Не хочу говорить о политике, но я вижу, как люди живут в Тирасполе – нет никаких проблем. Все тихо и спокойно, все с уважением относятся что здесь, что там.
К сожалению, в Украине чуть по-другому, вы же видите. Сравнивать сложно. Мне бы хотелось, чтобы и в Украине было так спокойно... Каждый день ранения, погибшие. Зачем это? Здесь такого нет. Надо жить и наслаждаться. Сложно сказать, с чем это связано. Политика – это не мое.
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