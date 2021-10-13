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Вернидуб: Хотелось бы, чтобы и в Украине было так спокойно, как в Приднестровье

Наши за границей
Обновлено
(6 голосов)

В Тирасполе все тихо и спокойно

Вернидуб: Хотелось бы, чтобы и в Украине было так спокойно, как в Приднестровье

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб сравнил жизнь в Приднестровье и Украине.

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– В Кишиневе журналисты задаются вопросом – наш ли это успех (речь о выступлениях "Шерифа" в Лиге чемпионов)?

– Я думаю, что это общий успех. Не хочу говорить о политике, но я вижу, как люди живут в Тирасполе – нет никаких проблем. Все тихо и спокойно, все с уважением относятся что здесь, что там.

К сожалению, в Украине чуть по-другому, вы же видите. Сравнивать сложно. Мне бы хотелось, чтобы и в Украине было так спокойно... Каждый день ранения, погибшие. Зачем это? Здесь такого нет. Надо жить и наслаждаться. Сложно сказать, с чем это связано. Политика – это не мое.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (16)
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мы за динамо (киев)
13.10.2021 в 22:33
ще один кармілєц. тіхій. був тіхій, поки гризло не роззявив.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
13.10.2021 в 22:26
Прям как в анекдоте. Она была красива пока не стала говорить
Ответить
0
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
13.10.2021 в 22:11
Після таких слів , я бажаю цьому вир@дку тільки поразок, та скорішого закінчення кар'єри
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+3
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
13.10.2021 в 22:02
е.аный д.бил. бабки из человека всегда делают свинью. ванючий коллаборант
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+7
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2021 в 21:50
в Абхазии тоже тихо и спокойно, в отдаленных уголках ордылы тишина и коммендантский час, иногда нарушаемый пьяными гоблинами с автоматами. Вот и всрался Николаич
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+7
0
efim423 (odessa)
13.10.2021 в 21:45
Какой тугой он , там так спокойно , потому что там почти никого нет , все на зароботках в одесской области. Были б нормальные правительва в молдове и украине , перекрыли границы и через три месяца одна б звёздочка от этого шерифа осталась .
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+7
0
avatar
REAL PA'MI PA'SIEMRE (PORTO)
13.10.2021 в 21:42
вернидуб навернувся переклинило у мокшан сєпарів й так вистача ватноголових шмар
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+7
0
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
13.10.2021 в 21:32
Хай запитає "мешканців Придністров'я", куди вони могли виїхати з паспортом "громадянина Придністровської республіки".
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+8
-1
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таврия19752009 (симферополь)
13.10.2021 в 21:32
Там просто Российские войска как в Крыму.потому и спокойно))
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+1
-12
sasha_lv (Львів)
13.10.2021 в 21:47
хандон
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2021 в 21:48
по в/ч частям на рашке массово стоят мемориалы солдатикам, массово и загадочно погибших в 14-15. откуда "российские войска" выписдовывают, там их и нет, как говорит твоя плешивая царица)
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+2
0
Камонплей
13.10.2021 в 21:23
Віталій знайшов свого маленького олігарха і потонув лицем в його дупі. Шкода, непоганий тренер був.
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+7
0
Arsenals (Днепр)
13.10.2021 в 21:33
Згоден!
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+4
0
krakow (Херсон)
13.10.2021 в 21:21
"Политика - это не мое. Нужно жить и наслаждаться"(Из устава хохла).
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+4
-2
avatar
Romerik (YNWA)
13.10.2021 в 21:08
Та ну нах*й такий спокій. Коли фактично молдаван ніхто не питав, а просто заставили прийняти придністровя, як частину себе. Краще хоч якось показувати свій спротив, хоча ми і втрачаємо наших солдат.
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+11
0
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ПетроФ (Луцьк)
13.10.2021 в 21:08
"і тут Остапа понесло"((((
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+10
0


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