Вернидуб: Хотелось бы, чтобы и в Украине было так спокойно, как в Приднестровье

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб сравнил жизнь в Приднестровье и Украине.

– В Кишиневе журналисты задаются вопросом – наш ли это успех (речь о выступлениях "Шерифа" в Лиге чемпионов)?

– Я думаю, что это общий успех. Не хочу говорить о политике, но я вижу, как люди живут в Тирасполе – нет никаких проблем. Все тихо и спокойно, все с уважением относятся что здесь, что там.

К сожалению, в Украине чуть по-другому, вы же видите. Сравнивать сложно. Мне бы хотелось, чтобы и в Украине было так спокойно... Каждый день ранения, погибшие. Зачем это? Здесь такого нет. Надо жить и наслаждаться. Сложно сказать, с чем это связано. Политика – это не мое.