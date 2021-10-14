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Коваленко частично тренировался в общей группе Специи после травмы

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Украинец может сыграть в ближайшем матче команды

Коваленко частично тренировался в общей группе Специи после травмы

ФК "Специя" / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вернулся в общую группу команды после повреждения.

25-летний хавбек провел часть занятия с коллективом, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем чемпионате Италии Коваленко в составе "Специи" провел один матч.

Напомним, матч восьмого тура Серии А "Специя" – "Салернитана" пройдет 16 октября. Начало - в 16:00.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Источник:
ФК Специя

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