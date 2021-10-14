Клуб, за который выступает украинец Шахов, получил нового тренера
Аргириос Янникис возглавил греческий "АЕК"
Фото: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL
Греческий "АЕК" объявил о назначении нового главного тренера.
Им стал 41-летний специалист Аргириос Янникис. Соглашение заключено до лета 2022 года с возможностью продления еще на 2 сезона - до 2024-го.
Ранее Аргириос возглавлял "Рот-Вайс", "Аален" и "ПАС Янину".
"АЕК" идет на 4-м месте в турнирной таблице греческой Суперлиги. Добавим, что в составе "желто-черных" выступает украинский полузащитник Евгений Шахов.
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Источник:AEK FC
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