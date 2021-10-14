Аусси: Сборная Сирии? Я родился и вырос в Украине и считаю себя больше украинцем

Защитник " Динамо " Алан Аусси, который играет в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ", рассказал о том, что его приглашают выступать за сборную Сирии.

"Это предложение в силе. Там очень хотят, чтобы я пошел навстречу и дал добро. Но я пока не могу принять такое решение. Это Родина отца, и я очень уважаю то, что я им интересен. Однако я родился и вырос в Украине и считаю себя больше украинцем.

Слежу ли за сборной Сирии? Если честно, нет.

Родители? Мама преподаватель по фортепиано когда-то была, у отца медицинское образование. Сейчас он занимается бизнесом. Мама занимается воспитанием детей, у меня еще есть младшая сестра. Сейчас родители в Киеве, но до этого жили в Объединенных Арабских Эмиратах", - сказал Аусси.