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Аусси: Сборная Сирии? Я родился и вырос в Украине и считаю себя больше украинцем

Наши за границей
(1 голосов)

Предложение от сборной Сирии есть, но защитник не спешит его принимать

Аусси: Сборная Сирии? Я родился и вырос в Украине и считаю себя больше украинцем

Фото: torpedo-belaz.by

Новина українською

Защитник "Динамо" Алан Аусси, который играет в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ", рассказал о том, что его приглашают выступать за сборную Сирии.

"Это предложение в силе. Там очень хотят, чтобы я пошел навстречу и дал добро. Но я пока не могу принять такое решение. Это Родина отца, и я очень уважаю то, что я им интересен. Однако я родился и вырос в Украине и считаю себя больше украинцем.

Слежу ли за сборной Сирии? Если честно, нет.

Родители? Мама преподаватель по фортепиано когда-то была, у отца медицинское образование. Сейчас он занимается бизнесом. Мама занимается воспитанием детей, у меня еще есть младшая сестра. Сейчас родители в Киеве, но до этого жили в Объединенных Арабских Эмиратах", - сказал Аусси.

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В статье: Динамо (Киев) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Комментарии (8)
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янковский ян (Запорожье)
14.10.2021 в 18:46
Его случайно не вагнеровцы приглашают посетить Сирию. А если серьезно то какая ему Сирия. Ему и здесь нормально.
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+3
0
avatar
Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 17:08
Пускай играет за Сирию.
Ответить
+1
-11
FC Energy (Новая Каховка)
14.10.2021 в 17:22
Передам ему, что ты не против
Ответить
+5
0
wist15 (Киев)
14.10.2021 в 18:03
пошли этого петуха на 3 буквы. Он 3,14дар питерский
+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.10.2021 в 17:24
Едь ка.ца.п сам в Сирию. Там ведь вашей мрази еще дох.уя и тебе какое-нибудь дело найдется
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
14.10.2021 в 17:28
Народ, зачем отвечать очередному редакционному троллю?
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.10.2021 в 17:38
Это ж несложно. А если не отвечать то они здесь все своей пропагандой загадят и сайт будет походить на путлеровскую помойку
+1
0
Лекарь (село Дарница)
14.10.2021 в 18:31
Сайт и сейчас помойка, натуральная. Во главу угла ставится количество. Новостей, звездочек под ними и комментариев. Поэтому и новости плодят, как кроликов, поэтому и вбросы такие делают, ники подобные плодят. И тех, что рекламируют сайты с прогнозами и тех, что украинцев на патриотическую реакцию разводят. Я стараюсь в этом не участвовать. Какой смысл отвечать этому ракицкому? Сегодня он есть, завтра вместо него подобного создадут, типа, старого забанили. Чушь.
+3
0


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