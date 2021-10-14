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Аусси: Наверное, война на Донбассе закончится, когда людям будет невыгодно, чтобы она продолжалась

Наши за границей
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(1 голосов)

Защитник рассказал, как его семья выезжала из Донецка

Аусси: Наверное, война на Донбассе закончится, когда людям будет невыгодно, чтобы она продолжалась

shakhtar.com

Новина українською

Воспитанник "Шахтера" Алан Аусси рассказал о том, как его семья покидала Донецк в 2014 году.

"Последний раз был в Донецке, когда начиналась война. К сожалению, больше не возвращался домой. Хотя очень бы хотел. В 2014-м году я уехал, так и не приезжал в Донецк больше. Страшно было, когда начинались военные действия. Расскажу историю. Получилось так, что мы с семьей уехали на море отдыхать, тогда только все начиналось и еще не было так серьезно. Впоследствии начались масштабные военные действия. Мы поняли, что возвращаться туда нельзя. Надо было забрать вещи из Донецка. Мы отправили дедушку забрать вещи, и мы бы его где-то забрали на окраине города и уехали. Такой план был. Он уехал, забрал вещи. Когда мы ехали туда, то там какая-то вакханалия происходила.

В том месте, где мы должны были забрать дедушку, должно было быть все мирно. Но я так понимаю, что что-то пошло не так. Горели поля, на дороге разбитый сожженный танк. Все уезжают, а мы едем в гущу событий. Нам от этого стало не по себе. Когда мы подъехали ближе к городу, то пропала связь, не позвонить, не написать. Мы знали, что дедушка на автовокзале, а где он находится, не знали. Каким-то чудом его нашли, ездили по городу без связи. Забрали его, забросили вещи в машину. И когда садились в машину, то были слышны выстрелы, земля под ногами дрожала.

Вот это было действительно страшно, никогда этого не забуду. Мы ехали обратно, полная машина людей, отец очень быстро ехал. Как в кино, на каком-то километре дорогу перегородило дерево, в которое попал снаряд. Оно перекрыло всю дорогу. Хорошо, что у нас был джип, мы спустились и объехали полями. Выехали обратно на дорогу позже. Хорошо, что все остались живы и здоровы. Война на Донбассе завершится, наверное, тогда, когда людям уже будет невыгодно, чтобы она продолжалась", - сказал Аусси.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Комментарии (14)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.10.2021 в 22:23
Россияне --- не люди...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2021 в 21:42
на этом же сайте: "Защитник "Динамо" Алан Аусси, который играет в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ", рассказал о том, что его приглашают выступать за сборную Сирии." (с)
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+1
0
avatar
Динамист (Киев)
14.10.2021 в 21:03
Рашка, мир донбассу задвигает,так трогательно,что просто заплакать хочется.В 2014 надо,но нет же, мозгов хватило на распил заводов, с шахт чего то качнули да бизиков закашмарили.Я таких соседей, головою вниз по лестнице до двери пинаю и вам советую донетчане
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.10.2021 в 20:54
А прізвища тих людей слабо назвати? Такий молодий, а вже такий по-донецьки хитродупий "дипломат", дарма що сирієць.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
14.10.2021 в 22:05
Он вище "Тіран" написав, що гравець Динамо Алан Аусі зараз грає в оренді за білоруський Торпедо-Белаз. Говорити в Білорусі лукашенки про агресію рф на Донбасі реально небезпечно. І що ще цікаво: Динамо бере собі в оренду з росіянського цска білоруського гравця Шкуріна, пояснюючи це тим, що йому в Білорусі знаходитися небезпечно, але віддає свого гравця ... в оренду до Білорусі... Це до теми "патріотизм патріотизмом, а бізнес бізнесом".
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0
0
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Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 20:27
Мир Донбассу!
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+3
0
karpatoman (Львів)
14.10.2021 в 20:26
Через якісь речі ризикували життям дідуся.
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+2
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
14.10.2021 в 20:49
Дедушка старый, дедушке всё равно (с) раньше я думал, что это только анекдот, но жизнь привычно круче любых анекдотов
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+2
0
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Динамист (Киев)
14.10.2021 в 20:15
Война закончится,когда некие лица на донбассе перестануть получать мат.помощь от своих потенциальнх сексуальн.спонсоров.Типа там люди что то решают))))смешная собачка
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+5
0
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xo66it (Оболонский Рейх)
14.10.2021 в 20:13
Каким именно людям будет невыгодно простой донецкий парень привычно уточнить забыл. Оно как-то само всё началось, не так ли? Обычная донецкая логика, увы
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
14.10.2021 в 20:54
Ну от здавалося би: вся сім'я виїхала з Донецька разом із дідусем. То чого ж тоді цей хлоп так боїться назвати рф агресором, наче він не юний футболіст з сім'ї біженців, а діючий преЗЕдент України, який досі мріє "побачити мир в очах" путлера?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2021 в 21:54
Защитник "Динамо" Алан Аусси, который играет в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ", рассказал о том, что его приглашают выступать за сборную Сирии. (с)
+1
0
Acsakal (Kharkov)
14.10.2021 в 22:07
Дякую. Це багато що пояснює. У Білорусі лукашенки про агресію рф особливо не поговориш.
0
0
Соколов (Никополь)
14.10.2021 в 20:00
Логично
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0
-1


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