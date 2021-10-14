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Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

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(1 голосов)

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Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Украинец залечил надрыв икроножной мышцы, из-за которого не играл с 15 сентября.

Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Манчестер Сити

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
14.10.2021 в 21:29
Це добре.
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