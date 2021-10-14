Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити
Есть и хорошие новости
mancity.com
Украинский игрок "
Украинец залечил надрыв икроножной мышцы, из-за которого не играл с 15 сентября.
Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.
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Источник:Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
14.10.2021 в 21:29
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