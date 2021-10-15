"Рад вернуться к ребятам". Зинченко - о возвращении в строй
Украинец залечил травму
Фото: mancity.com
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в четверг, 14 октября, вернулся к тренировкам с английской командой после травмы.
"Рад вернуться к ребятам", — подписал Александр свежее фото.
В конце сентября у украинца был диагностирован надрыв икроножной мышцы.
Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.
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Источник:Instagram
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