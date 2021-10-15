"Рад вернуться к ребятам". Зинченко - о возвращении в строй

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в четверг, 14 октября, вернулся к тренировкам с английской командой после травмы.

"Рад вернуться к ребятам", — подписал Александр свежее фото.

В конце сентября у украинца был диагностирован надрыв икроножной мышцы.

Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.