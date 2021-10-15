Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком
"Милан" хочет подписать 25-летнего украинца
фото - FC Benfica
25-летний украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук продолжает находиться в сфере итальянского "Милана", сообщает Calciomercatonews.
По данным источника, "россонери" ищут форварда, поскольку прямо сейчас имеют проблемы с нападающими из-за травм - Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Это может подтолкнуть "Милан" к попытке подписать Яремчука уже в ближайшее трансферное окно.
Отмечается, что "Бенфика" запросит за Романа не менее 25-ти миллионов евро.
Контракт Яремчука с "орлами" рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает украинца в 17, 50 млн евро.
Напомним, в текущем сезоне Роман провел 11 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил столько же результативных передач.
Читайте такжеЯремчук вошел в команду недели FIFA 22
Популярное сейчас
- Свитолина опустилась на 11-е место в Чемпионской гонке
- Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Неймар доминирует. Бразилия разгромила Уругвай в матче отбора к ЧМ-2022
- Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк