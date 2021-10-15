Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком

25-летний украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук продолжает находиться в сфере итальянского "Милана", сообщает Calciomercatonews.

По данным источника, "россонери" ищут форварда, поскольку прямо сейчас имеют проблемы с нападающими из-за травм - Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Это может подтолкнуть "Милан" к попытке подписать Яремчука уже в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что "Бенфика" запросит за Романа не менее 25-ти миллионов евро.

Контракт Яремчука с "орлами" рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает украинца в 17, 50 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел 11 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил столько же результативных передач.

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