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Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком

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"Милан" хочет подписать 25-летнего украинца

Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком

фото - FC Benfica

Новина українською

25-летний украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук продолжает находиться в сфере итальянского "Милана", сообщает Calciomercatonews.

По данным источника, "россонери" ищут форварда, поскольку прямо сейчас имеют проблемы с нападающими из-за травм - Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Это может подтолкнуть "Милан" к попытке подписать Яремчука уже в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что "Бенфика" запросит за Романа не менее 25-ти миллионов евро.

Контракт Яремчука с "орлами" рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает украинца в 17, 50 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел 11 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил столько же результативных передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Милан
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Источник:
Calciomercatonews

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanat_football (Херсон)
15.10.2021 в 14:28
Это будет хорошое продолжения карьеры для Романа.
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