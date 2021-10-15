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В сети появились слухи о Лунине в Металлисте - Красников оперативно опроверг

Наши за границей
(1 голосов)

Когда-то Андрей занимался в академии харьковского клуба

В сети появились слухи о Лунине в Металлисте - Красников оперативно опроверг

EFE/Johany Jutras

Новина українською

На днях некоторые украинские источники распространили информацию о том, что "Металлист" может подписать украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Впрочем, вице-президент харьковского клуба Евгений Красников оперативно опроверг данную информацию.

"Информация не соответствует действительности. В "Реал" попадают избранные. Конечно, очень приятно, что воспитанник "Металлиста" является игроком мадридского клуба.

Желаем Андрею завоевать место в основном составе европейского гранда и сборной Украины", — сказал Красников.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Лунин недоволен своим положением в "Реале" и хочет перейти в команду, где будет получать игровое время.

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В статье: Евгений Красников Реал (Мадрид) Андрей Лунин Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 19:02
Пока рано Лунину в Металлист.
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Соколов (Никополь)
15.10.2021 в 18:39
Это жирная утка. После Реала в металлист. Это должны напроч отсутствовать мозги
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ukatan (Харьковская обл.)
15.10.2021 в 18:50
Ну почему? Все может быть. Х.Э. Соса в "Металлисте" играл после "Баварии". Тоже мозги напрочЬ отсутствовали?
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Соколов (Никополь)
15.10.2021 в 18:59
Тогда металлист был другой.
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DK с 6 лет (Киев)
15.10.2021 в 19:04
А в Реале он на лаке сидит да по арендам. В Металлисте хоть заиграет.
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