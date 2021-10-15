В сети появились слухи о Лунине в Металлисте - Красников оперативно опроверг
Когда-то Андрей занимался в академии харьковского клуба
EFE/Johany Jutras
На днях некоторые украинские источники распространили информацию о том, что "
Впрочем, вице-президент харьковского клуба Евгений Красников оперативно опроверг данную информацию.
"Информация не соответствует действительности. В "Реал" попадают избранные. Конечно, очень приятно, что воспитанник "Металлиста" является игроком мадридского клуба.
Желаем Андрею завоевать место в основном составе европейского гранда и сборной Украины", — сказал Красников.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Лунин недоволен своим положением в "Реале" и хочет перейти в команду, где будет получать игровое время.
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