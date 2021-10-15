В сети появились слухи о Лунине в Металлисте - Красников оперативно опроверг

На днях некоторые украинские источники распространили информацию о том, что " Металлист " может подписать украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Впрочем, вице-президент харьковского клуба Евгений Красников оперативно опроверг данную информацию.

"Информация не соответствует действительности. В "Реал" попадают избранные. Конечно, очень приятно, что воспитанник "Металлиста" является игроком мадридского клуба. Желаем Андрею завоевать место в основном составе европейского гранда и сборной Украины", — сказал Красников.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Лунин недоволен своим положением в "Реале" и хочет перейти в команду, где будет получать игровое время.