Коваленко впервые за месяц попал в старт Специи
Сыграет против новичка Серии А
acspezia.com
Международная пауза на матчи сборных подошла к своему завершению. Восьмой тур Серии А откроют "Специя" и "Салернитана". В старте "орлят" в центре полузащиты появится украинский игрок Виктор Коваленко.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) October 16, 2021
L’undici titolare scelto da mister #ThiagoMotta per #SpeziaSalernitana
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/YoVJyufhrS
Для хавбека эта игра станет первой с 12 сентября. Тогда, в матче против "Удинезе", он провел 61 минуту. После этого Коваленко пропустил четыре поединка, три из которых из-за травмы.
Матч между "Специей" и "Салернитаной" начнется в 16:00.
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Комментарии (4)
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PiterCantrope (Франківськ)
16.10.2021 в 16:04
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Only DK (Kyiv)
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Ракицкий (Питер)
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