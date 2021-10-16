Коваленко впервые за месяц попал в старт Специи

Международная пауза на матчи сборных подошла к своему завершению. Восьмой тур Серии А откроют "Специя" и "Салернитана". В старте "орлят" в центре полузащиты появится украинский игрок Виктор Коваленко.

Для хавбека эта игра станет первой с 12 сентября. Тогда, в матче против "Удинезе", он провел 61 минуту. После этого Коваленко пропустил четыре поединка, три из которых из-за травмы.

Матч между "Специей" и "Салернитаной" начнется в 16:00.