  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко впервые за месяц попал в старт Специи
В тренде

Коваленко впервые за месяц попал в старт Специи

Наши за границей
(1 голосов)

Сыграет против новичка Серии А

Коваленко впервые за месяц попал в старт Специи

acspezia.com

Новина українською

Международная пауза на матчи сборных подошла к своему завершению. Восьмой тур Серии А откроют "Специя" и "Салернитана". В старте "орлят" в центре полузащиты появится украинский игрок Виктор Коваленко.

Для хавбека эта игра станет первой с 12 сентября. Тогда, в матче против "Удинезе", он провел 61 минуту. После этого Коваленко пропустил четыре поединка, три из которых из-за травмы.

Матч между "Специей" и "Салернитаной" начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Салернитана Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
16.10.2021 в 16:04
Ура, прізвище Коваленка прозвучало на форумі! Чекаємо мінімум 20 коментарів
Ответить
+1
0
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 15:41
А главное против какого гиганта! 18. место Серии А. Ваааау, какаленко всех порвет
Ответить
+1
0
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 15:39
Вааааау. Второй или третий матч почти за год.Бревно - звезда Италии
Ответить
+1
0
avatar
Ракицкий (Питер)
16.10.2021 в 15:34
Пора в УПЛ Вите возвращаться.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...