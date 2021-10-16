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Настоящая красота! Коваленко забил дебютный гол за Специю - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец наконец-то продемонстрировал свой уровень

Настоящая красота! Коваленко забил дебютный гол за Специю - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 8-м туре Серии А встречаются ФК "Специя" украинца Виктора Коваленко и ФК "Салернитана".

Сначала Виктор сделал ассист на 51-й минуте поединка, таким образом команда сделала счет 1:1.

Затем уже на 75-й минуте встречи Коваленко забил свой дебютный гол за "Специю" в Серии А. Сделал он это с передачи Подгоряну.

Украинец получил пас на левом фланге, возле пределов штрафной площадки, обработал мяч и пробил прямо в дальнюю девятку. Вратарь не смог ничего сделать.

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В статье: Виктор Коваленко Специя Салернитана (Италия)
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Комментарии (7)
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kotіgorok (Чернiгiв)
16.10.2021 в 18:54
Красава!
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0
0
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2.dc (Николаев)
16.10.2021 в 18:35
C почином, Виктор Викторович, вперед, и без пауз, плз )
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2021 в 18:33
гол похож на победный гол дупаме 03.11.2018
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+3
0
italiano
16.10.2021 в 18:14
Витя бревно раз в год стрельнул,ну все пора звезду в сборную вызывать))))
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+1
-8
Lion Killer (Львів)
16.10.2021 в 18:31
Бревно не бревно, а гол + пас є. Так шо свій сарказм мож засунути в 1 місце
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+7
0
download1 (huyersk)
16.10.2021 в 18:07
Красень!Якщо так піде і надалі, то на матч з боснійцями можно брати замість Малини!
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+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
16.10.2021 в 18:02
Хорош! Надеюсь беды позади, и начнет набирать
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+10
-2


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