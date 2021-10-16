Настоящая красота! Коваленко забил дебютный гол за Специю - ВИДЕО

Сегодня в 8-м туре Серии А встречаются ФК "Специя" украинца Виктора Коваленко и ФК "Салернитана".

Сначала Виктор сделал ассист на 51-й минуте поединка, таким образом команда сделала счет 1:1.

Затем уже на 75-й минуте встречи Коваленко забил свой дебютный гол за "Специю" в Серии А. Сделал он это с передачи Подгоряну.

Украинец получил пас на левом фланге, возле пределов штрафной площадки, обработал мяч и пробил прямо в дальнюю девятку. Вратарь не смог ничего сделать.