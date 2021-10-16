Настоящая красота! Коваленко забил дебютный гол за Специю - ВИДЕО
Украинец наконец-то продемонстрировал свой уровень
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 8-м туре Серии А встречаются ФК "Специя" украинца Виктора Коваленко и ФК "Салернитана".
Сначала Виктор сделал ассист на 51-й минуте поединка, таким образом команда сделала счет 1:1.
Затем уже на 75-й минуте встречи Коваленко забил свой дебютный гол за "Специю" в Серии А. Сделал он это с передачи Подгоряну.
Украинец получил пас на левом фланге, возле пределов штрафной площадки, обработал мяч и пробил прямо в дальнюю девятку. Вратарь не смог ничего сделать.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший футболист сборной Украины сменил гражданство
- Львов - Динамо: Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.10.2021
- Шахтер разгромил Зарю, Ингулец подозревает Рух в фальсификациях. Главные новости за 15 октября
- Недоволен своей ролью в команде. Лунин хочет покинуть Реал
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kotіgorok (Чернiгiв)
16.10.2021 в 18:54
Ответить
0
0
2.dc (Николаев)
16.10.2021 в 18:35
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2021 в 18:33
Ответить
+3
0
italiano
16.10.2021 в 18:14
Ответить
+1
-8
Lion Killer (Львів)
16.10.2021 в 18:31
Ответить
+7
0
download1 (huyersk)
16.10.2021 в 18:07
Ответить
+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
16.10.2021 в 18:02
Ответить
+10
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...