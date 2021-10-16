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Яремчук остался в запасе на матч Бенфики в Кубке Португалии

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Берегут на более важные матчи

Яремчук остался в запасе на матч Бенфики в Кубке Португалии

Фото: facebook.com/SLBenfica

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16-го октября 2021-го года, "Бенфика" играет в Кубке Португалии против "Трофенсе" (второй дивизион, аналог нашей Первой лиги). В стартовый состав "орлов" не попал украинский нападающий Роман Яремчук. Он остался в резерве.

Отметим, что Яремчук принял участие в двух матчах сборной Украины во время последнего окна ФИФА и даже отметился одним голом. В "Бенфике" Яремчук выступает с начала текущего сезона, он забил четыре гола в одиннадцати поединках.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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